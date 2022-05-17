Türkiye'de nisanda 133 bin 58 konut satıldı (1) - Son Dakika
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Türkiye'de nisanda 133 bin 58 konut satıldı (1)

17.05.2022 10:11
Türkiye'de nisanda 133 bin 58 konut satıldı (1)

Türkiye genelinde nisanda 133 bin 58 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde nisanda 133 bin 58 konut satışı gerçekleştirildi. Nisanda satılan konut sayısı mart ayına göre yüzde 0,8 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu. Nisanda satılan konut sayısı mart ayına göre ise yüzde 0,8 düştü. Martta 134 bin 170 konut satılmıştı.

Konut satışlarında İstanbul 26 bin 330 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 12 bin 195 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve yüzde 6,4 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25'er konutla Ardahan ve Hakkari, 47 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artışla 453 bin 121 olarak gerçekleşti.

(Sürecek)

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de nisanda 133 bin 58 konut satıldı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de nisanda 133 bin 58 konut satıldı (1) - Son Dakika
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