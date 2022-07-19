Konya'da çiftçiler buğday hasadına hazırlanıyor - Son Dakika
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Konya'da çiftçiler buğday hasadına hazırlanıyor

19.07.2022 12:53

Konya'da çiftçiler buğday hasadına hazırlanıyorKONYA Türkiye'nin hububat ambarı olarak nitelendirilen Konya'nın buğday ekilişinde önemli ilçelerinden birisi olan Beyşehir Gölü Havzası'nda arpa hasadının sona ermesinin ardından çiftçiler buğday hasadına hazırlanıyor.

Konya'da çiftçiler buğday hasadına hazırlanıyor

KONYA Türkiye'nin hububat ambarı olarak nitelendirilen Konya'nın buğday ekilişinde önemli ilçelerinden birisi olan Beyşehir Gölü Havzası'nda arpa hasadının sona ermesinin ardından çiftçiler buğday hasadına hazırlanıyor.

Beyşehir İlçesi Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, Beyşehir çiftçisinin bu yıl hububat üretiminde yüzünün güleceğine inandığını söyledi. Ağralı, Türkiye'de hububat ambarı olarak nitelendirilen Konya'nın buğday ekilişinde önemli ilçelerinden birisi olan Beyşehir Gölü Havzası'nda arpa hasadının sona ermesinin ardından buğdayda da hasat döneminin önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade etti. Beyşehir'deki ekili arazileri gezerek sık sık çiftçilerle de bir araya geldiklerini anlatan Ağralı, "Bu yıl hububat ürünlerinde hava şartları nedeniyle bir ay, 20 gün geç, yani geriden gidiyoruz. Bunun da sebebi de özellikle geride bıraktığımız günlerde gündüzleri çok sıcak, akşamları ise havaların serin olması oldu. Bitkiler de haliyle strese girmiş oldu. Onun için ürünün yetişmesi de biraz geç oldu. Ama bizim temennimiz de 'geç olsun, güç olmasın' şeklinde. Çünkü biz eski verimleri unutmadık ama son üç yıla baktığımızda en bereketli yılın 2022 yılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Boydaki kısalık samanda durumu olumsuz etkileyecek"

Hububat ürünlerinde hasadın bu yıl hava şartlarına bağlı olarak geç başlamasının çiftçi açısından ürününün karşılığını almada gecikme yaşatacağını vurgulayan Ağralı, ancak bu durumun çok fazla bir olumsuzluğa yol açmasını beklemediğini dile getirdi. Ağralı, "Tabii ki her şeyin zamanında olması daha uygundur ama benim kanımca şöyledir; ürünlerin geç olması, çiftçilerin bana göre aleyhine değil, lehinedir. Çünkü buğdaylar şu an için ekili arazileri de gezdik. Zaman zaman fırsat buldukça gittik. Ben bölgemizdeki buğdayların rekoltesini iyi gördüm. Üründe başaklar güzel görünüyor ama önceki yıllara oranla bu yıl boylarda kısalık var. Tabi boyları kısa olması çiftçilerimiz açısından olumsuz. Çünkü bölgemizde hayvancılık da olduğu için boy tabii ki saman için önemli. Ama ben aşırı bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Tabi burada biçerdöver hasadı yapacak kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Biraz vicdanlı, merhametli olsunlar, çünkü bu senede bir defa gelen bir üründür. Diğer yıllardaki gibi yapmasınlar. Yani hasat zamanında biraz özverili, merhametli, vicdanlı hasat yapsınlar. Çünkü çiftçimiz, en azından belirli bir biçim boyu vardır. Arazinin yapısına göre de değişir ama çiftçilerimizin tabi her ne kadar da olsa arazilerini itinayla hazırladıklarına ben eminim. Biçerdövercilerimiz, hasatta hasarı dikkat ve özverisiyle en asgariye yani yüzde 1 ve 2'ler seviyesine indirmelidir. Yoksa bu seviye yüzde 6-7'ye çıkarsa çiftçimiz ve milli ekonomimiz de bundan zarar görür" şeklinde konuştu.

Bu konuda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleriyle denetimler yapacaklarını da kaydeden Ağralı, "Her zaman çiftçimizin yanında olacağız. Çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Biçerdöverci kardeşlerimizden bu konuda biraz duyarlı ve hassas olmalarını istirham ediyoruz. Çiftçimizin inşallah bu sene yüzünün güleceğine ben eminim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'da çiftçiler buğday hasadına hazırlanıyor - Son Dakika

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