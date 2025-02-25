KOSGEB Girişimci Destek Programı Toplantısı Erzurum'da - Son Dakika
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Ekonomi

KOSGEB Girişimci Destek Programı Toplantısı Erzurum'da

KOSGEB Girişimci Destek Programı Toplantısı Erzurum\'da

Erzurum'da KOSGEB destekli girişimci projeleri değerlendirildi, yenilikçi fikirler desteklenecek.

25.02.2025 09:47
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KOSGEB Girişimci Destek Programı 3. Jüri Toplantısı, Erzurum Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesinde düzenlenen toplantıda, girişimcilerin yenilikçi iş fikirleri değerlendirildi ve başarılı bulunan projelerin KOSGEB desteğiyle iş dünyasına kazandırılması planlanıyor. Erzurum'un girişimcilik ekosistemini büyütmek, genç ve yenilikçi iş fikirlerini desteklemek amacıyla düzenlenen toplantıda, ele alınan 11 farklı proje ile bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve yeni iş sahaları oluşturmak hedefleniyor.

Toplantıya dair değerlendirmelerde bulunan Vali Çiftçi, her bir projenin kendi içinde değerli ve özgün fikirler barındırdığını ifade ederek, genç girişimcilerin sektöre sunduğu yenilikçi çözümlerin ve geleceğe dair vizyonlarının etkileyici olduğunu belirtti.

KOSGEB'in girişimcilere sağladığı desteklerin, projelerin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Vali Çiftçi, "Bizler, girişimcilerimizi sadece fikir aşamasında değil, büyüme ve sürdürülebilirlik süreçlerinde de desteklemeye devam edeceğiz. Girişimcilerin başarıları ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacaktır." dedi.

KOSGEB İş Geliştirme Destek Programı 3. Jüri Toplantısı'na Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, KOSGEB Erzurum İl Müdürü Lütfullah Aktaş, KOSGEB KOBİ Rehberlik ve Danışmanlık Müdürü Arif Torun, Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi KOSGEB Girişimci Destek Programı Toplantısı Erzurum'da - Son Dakika

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