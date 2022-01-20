KOSGEB' ten işverene ve istihdama destek

Ordu'nun Ünye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, KOSGEP destekli küçük işletmelere yönelik hızlı destek programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 75 bin yeni genci istihdama dahil edecek KOSGEB programı kapsamında, Ünye Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen programda, küçük işletmelere yönelik bilgilendirme ve sunum yapıldı. KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Faruk Kahvecioğlu, KOSGEB Ordu İl Müdürü Sinan Şahin, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ve odaya bağlı üyelerin katıldığı küçük işletmelere yönelik hızlı destek programı işverenlere detaylı olarak anlatıldı.

"İşletmelere 100 bin liralık destek sağlanacak"

Korona virüs salgınından etkilenen işletmelere yönelik bir finans desteği çalışması olduğunu söyleyen KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Faruk Kahvecioğlu, "Mikro ve küçük işletmelerin korona virüsten etkilenmelerinden dolayı kendilerine bir finans desteği sağlamak istedik. 2019 yılı hasılatı 75 bin lira olan mikro ve küçük işletmelerimiz mevcut istihdamların koruma ve ilan tarihinden sonra yeni bir istihdam yapması kaydıyla istihdam başına 100 bin liralık bir finansman desteği sağlanacak. Bu finansman faizsiz ve hiçbir masraf olmayan bir finansmandır ve 24 ay sonra 4'er ay 6'şar taksitli geri ödemelidir. Destek, 2021 yılı ortalama personel sayısının korunması şartı ve en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü karşılığında verilecek. 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu personel destek kapsamında istihdam edilebilecek. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda yani 2021 yılının Kasım ayında işletmede çalışmayan personel 'yeni' kabul edilecek. Daha önce yararlananlar, programının birinci ve ikinci etaplarından yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecek" dedi. - ORDU