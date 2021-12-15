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Köy tavuğu satışları patladı - Son Dakika

Köy tavuğu satışları patladı

15.12.2021 09:24
Köy tavuğu satışları patladı

Köy tavuklarının fiyatı markette satılan tavuklara göre yüzde 50 daha ucuz olunca satışları patladı.

Köy tavuklarının fiyatı markette satılan tavuklara göre yüzde 50 daha ucuz olunca satışları patladı.

Köylüler ve üreticiler tarafından evlerinde bakılan köy tavukları 3 ve 6 aylık beslemenin ardından Osmangazi ilçesinde pazar günleri kurulan hayvan pazarında satışa çıkıyor. Markette tavuk etinin kilosu 30 liraya satılırken, köylüler buğday, arpa ve doğal yemlerle besledikleri 2 ila 4 kilo arasında ağırlıkta gelen tavukları 30 ila 50 liradan satılıyor. Vatandaşlar buradan beğenip marketteki tavuklara göre yüzde elli daha ucuz tavukları alıp evlerinde kendileri kesiyor. Vatandaşlar organik tavukları yemenin keyfini yaşıyor. Doğal köy tavukları uygun fiyata olunca büyük rağbet görüyor. Pazarda tavuk satan üreticilerin her biri yüzlerce tavuk satıyor. Pazara gelen vatandaşlar çuvallara doldurdukları tavukları alarak evlerinin yolunu tutuyor.

Pazarda köy tavuğunun çok uygun olduğunu söyleyen Mevlüt Çakmak, "Köy tavukları uygun olduğu için talep var. Bu tavuklar 6 aydan önce yetişmiyor. Diğer tavuklar 40 günde yetişiyor ve bundan daha pahalı. Satışlar çok iyi, vatandaş rağbet gösteriyor" dedi.

Pazarda tavuk satışı yapan üreticiler, "Markette tavuğun kilosu 30 lira, bizde kilosu 10 liraya geliyor. O yüzden bizim tavuklara talep çok fazla. Bir de bizim tavuklar doğal beslendiği için rağbet görüyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Köy tavuğu satışları patladı
Köy tavuğu satışları patladı
Köy tavuğu satışları patladı
Köy tavuğu satışları patladı
Köy tavuğu satışları patladı
Köy tavuğu satışları patladı
Köy tavuğu satışları patladı
Köy tavuğu satışları patladı
Köy tavuğu satışları patladı
Köy tavuğu satışları patladı

Osmangazi, Buğday, Tavuk, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köy tavuğu satışları patladı - Son Dakika Ekonomi


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