Köylülere gölet desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Köylülere gölet desteği

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi'nde 8 bin dönüm kıraç araziyi sulayacak olan göletin yapımında son aşamaya gelindi. Gölet sayesinde bölgedeki kıraç araziler sulanacak, köy deresinden su akışı azalmayacak.

06.06.2024 09:36
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Köylülere gölet desteği

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi'nde 8 bin dönüm kıraç araziyi sulayacak olan göletin yapımında son aşamaya gelindi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ocak ayında başladıkları Dutlu Mahallesi Sulama Göleti projesi tamamlandı. 80 metre yükseklikte ve 40 metre derinliği olan gölet sayesinde bölgedeki kıraç araziler sulanacak, köy deresinden su akışı azalmayacak.

Yüz ölçümü bakımından Erzurum'un en büyük arazisine sahip olan ve Oltu ilçe merkezine 12 km mesafedeki 700 nüfuslu Dutlu Mahallesi'nin arazileri bu gölet sayesinde su ile buluşacak. Dutlu Köyü Muhtarı Osman Esen, "Gördüğünüz üzere gölet çalışmaları son aşamasına geldi. Mahallemizde yaklaşık 7-8 bin dönüm araziyi sulama kapasiteli bir gölet oldu. Çevremizin en büyük göleti inşa edildi. Bu gölet sayesinde arazilerimizde yüzde seksen oranında sulama yapılabilecek. Bu güne kadar ektiğimiz ekinlerimiz olmuyordu. Kuraklık nedeni ile hayvan yetiştirildiği yapamıyorduk, sebze ekemiyorduk. Bundan sonra inşallah tam kapasite ekim yapacağız. Verimli ve ekili arazilerimiz olacak. Mahallemizde bu sayede sebze yetiştiriciliği de olacak. Bu göletin yapımında emeği geçen başta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebiye, gölet yapım şefi Salih Fidani ve ekibine, eski muhtarımız Cavit Esene çok teşekkür ederiz." dedi.

Dutlu Köyü sakinlerinden İskender Bedir ise "Mahallemize yapılan bu hizmet için emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yapanlardan ve yaptıranlardan Allah razı olsun. Çok büyük bir hizmet oldu ve özellikle hayvanlarımız faydalanacak olması önemli. Allah devletimize zeval vermesin, bize çok büyük bir imkan sağladılar. Mahallemiz açısında bu güne kadar geç kalınmış bir hizmet. Ama gelecek nesillere faydalı olacak. Mahallemizin kalkınmasına sebep olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Erzurum, Oltu, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köylülere gölet desteği - Son Dakika

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