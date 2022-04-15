Koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için 38 proje hayata geçirildi - Son Dakika

Ordu'da, Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere ekipman dağıtıldı.

Vali Tuncay Sonel, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsündeki törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Ordu'nun 19 ilçesine tarım alanında çok ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Sonel, "Birkaç yıl öncesine kadar küçükbaş hayvan sayımız 110 bin civarında iken bugün 190 bini geçmiş durumda. Bu memnuniyet verici bir gelişme. Devletimiz sizin yanınızda." dedi.

Sonel, hem Tarım ve Orman Bakanlığının hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının projelere destek verdiğinin altını çizerek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) destekleri ve üreticilerin çabalarıyla farklı projelere imza atacağını bildirdi.

Meraların, koyun yetiştiriciliğinin olmazsa olmazlarından olduğuna işaret eden Sonel, şu değerlendirmede bulundu:

"Ordu olarak meraların tespiti, tahdidi, tahsisi konusunda işlemler bitirilmiş durumda. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz meralar boş durmasın, koyunculuk daha da gelişsin diye meraları iyileştirme çalışmaları noktasında 38 proje yaptı. Bu projeler, meraların yüzde 75'ine denk düşüyor. Bu projenin elleri nasır tutan siz çiftçilerimize, şehrimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, 11 ilde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili projelere destek verdiklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da kentte küçükbaş hayvancılığı geliştirmeye yönelik projeler uyguladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine anaç koyun başına 30, keçi başına 35 lira destek vermektedir. Şu an icmallerini hazırladık ve Bakanlığa gönderdik. 2022 yılı için 2,6 milyon lira civarında koyun yetiştirenlere Bakanlığımız tarafından destek verilecek. Bütün bu çalışmalar ilimizde koyunculuğun geliştirilmesi için yapılıyor."

Konuşmaların ardından Valilik himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve DOKAP tarafından desteklenen, Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında 50 koyun yetiştiricisine güneş paneli ve mobil koyun yıkama ünitesi gibi araç gereçlerin de yer aldığı ekipman teslim edildi.