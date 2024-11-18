Kredi Başvurularında Red Oranı Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi Başvurularında Red Oranı Yükseldi

New York Fed, kredi başvurularında reddedilme oranının 2024'te %21'e çıktığını duyurdu.

18.11.2024 21:47
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ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kredi başvurularında reddedilme oranının bu yıl yüzde 21'e yükseldiğini bildirdi.

New York Fed, Tüketici Beklentileri Anketi kapsamında 4 ayda bir yapılan Krediye Erişim Anketi'nin bulgularını paylaştı.

Kredi talebinin büyük ölçüde istikrarlı bir seyir izlediğini ortaya koyan verilere göre, çeşitli kredi türlerine yönelik kredi başvurularının reddedilme oranında bu yıl artış görüldü.

Kredi kartı, konut kredisi, taşıt kredisi, kredi kartı limit uzatma ve konut kredisi yeniden finansman başvuruları için bildirilen ret oranları 2024'te yükseldi.

Bildirilen ret oranı 2023'teki yüzde 20,1 seviyesinden 2024'te yüzde 21'e çıktı ve 2019'daki yüzde 17,6 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

Taşıt kredisi ve konut kredisi yeniden finansmanları için reddedilme oranları ise 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Amerikalılar gelecek 12 ay içinde en az bir kredi türüne başvurma olasılıklarının daha düşük olacağını öngörürken, gelecek bir yıl içinde en az bir kredi türüne başvurma olasılığı olduğunu belirtenlerin oranı 2023'teki yüzde 25,9 seviyesinden 2024'te yüzde 23,1'e geriledi.

Kaynak: AA

New York, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi Başvurularında Red Oranı Yükseldi - Son Dakika

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