KSO'da 14. dönem seçimleri 126 asil ve 126 yedek üyenin belirlenmesiyle tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

KSO'da 14. dönem seçimleri 126 asil ve 126 yedek üyenin belirlenmesiyle tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KSO\'da 14. dönem seçimleri 126 asil ve 126 yedek üyenin belirlenmesiyle tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KSO'nun 14. Dönem Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi tamamlandı; 24 komitede 126 asil, 126 yedek üye ile 51 asil, 51 yedek meclis üyesi belirlendi. Başkan Mustafa Büyükeğen, seçimlerin huzur ve kardeşlik ortamında geçtiğini belirterek üyelere teşekkür etti.

Konya Sanayi Odası (KSO)'nın 14. Dönem Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi tamamlandı. KSO üyelerinin 24 meslek komitesinde oy kullandığı seçimlerin tamamlanmasının ardından konuşan Oda Başkanı Mustafa Büyükeğen, birlik ve beraberlik mesajı vererek tüm üyelere teşekkür etti.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Büyükeğen, Konya Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimleri'nin huzur ortamı içerisinde, kardeşlik havasında tamamlandığının altını çizerek, "Bu huzur ortamının mimarı olan tüm üyelerimize, sanayici kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

2030 Sanayi Vizyonu vurgusu

Konya'nın sanayileşme kararlılığının tüm Türkiye'ye örnek olduğuna dikkat çeken Büyükeğen, 2026-2030 dönemini kapsayan 14.dönem seçimlerinde, seçilen meslek komitesi üyeleri ve meclis üyelerinin Konya'nın 2030 Sanayi Vizyonunu şekillendireceğini vurguladı. Sanayicilerin zorlu bir mücadele sürecinden geçtiğini ancak tüm zorluklara rağmen takdire şayan bir üretim kararlılığı gösterdiklerini aktaran Büyükeğen, "Özellikle 2020 yılında pandemiyle başlayan, ardından savaşlar, küresel ekonomik gelişmeler ve ülkemizde uygulanan sıkı para politikasının etkileriyle son derece zorlu bir süreçten geçtik ve hala geçiyoruz. Ancak her zaman ifade ediyorum, tüm zorlu şartlara rağmen Konya olarak hiçbir zaman üretimden kopmadık. Konya'mızın bu sanayileşme kararlılığının mimarı tüm sanayicilerimizi kutluyorum" dedi.

"Gücümüzün kaynağı; üretim ve birlik-beraberliğimiz"

Büyükeğen, Konya'nın üretim gücünün yanında önemli bir güce daha sahip olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Bizim asıl gücümüz üretim ancak Konyalı sanayiciler olarak bereketini her zaman gördüğümüz bir gücümüz daha var; birlik ve beraberliğimiz. Bu birlik ve beraberlik ruhu ile bir seçim sürecini daha, kardeşlik iklimi içerisinde tamamladık. Odamızın nezih bir seçim süreci geçirmesine katkıda bulunan herkese, tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde seçilen tüm arkadaşlarımızı da kutluyor, başarılı bir çalışma dönemi diliyorum."

Konya Sanayi Odası'nın TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerinde 24 meslek komitesinde 126 asil, 126 yedek üye meslek komitelerine seçilirken, 51 asil ve 51 yedek üye de meclis üyeliğine seçildi. Yeni meclis üyeleri ile önümüzdeki günlerde yapılacak meclis toplantısında ise, KSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanlık Divanı, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu belirlenecek.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
Kışlak yolculuğu faciayla bitti Tüm serveti yok oldu Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Mahalleliye bak sen Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
18:38
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
18:04
Canlı anlatım: Kadıköy’de penaltı kaçtı, gol iptal
Canlı anlatım: Kadıköy'de penaltı kaçtı, gol iptal
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:36
Ayazağa’da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin’in son görüntüleri ortaya çıktı
Ayazağa'da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri ortaya çıktı
16:35
İmamoğlu çapraz sorguda Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 19:24:31. #.0.2#
SON DAKİKA: KSO'da 14. dönem seçimleri 126 asil ve 126 yedek üyenin belirlenmesiyle tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei