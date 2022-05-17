KTB Başkanı Bağlamış: "Türkiye'de sucuğun yüzde 50'sini, pastırmanın da yüzde 80'ini üretmeyi planlıyoruz" - Son Dakika
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KTB Başkanı Bağlamış: "Türkiye'de sucuğun yüzde 50'sini, pastırmanın da yüzde 80'ini üretmeyi planlıyoruz"

17.05.2022 14:45

KTB Başkanı Bağlamış: "Türkiye'de sucuğun yüzde 50'sini, pastırmanın da yüzde 80'ini üretmeyi planlıyoruz" Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış: "Ramazan ayında Kayseri'de 6 bin ton sucuk ve bin 500 ton pastırma üretildi" Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı...

KTB Başkanı Bağlamış: " Türkiye'de sucuğun yüzde 50'sini, pastırmanın da yüzde 80'ini üretmeyi planlıyoruz"

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış:

"Ramazan ayında Kayseri'de 6 bin ton sucuk ve bin 500 ton pastırma üretildi"

KAYSERİ - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, ilerleyen yıllarda Türkiye'de pastırma ve sucuk üretiminde daha fazla pay sahibi olmayı hedeflediklerini söyleyerek; "Ramazan ayında Kayseri'de 6 bin ton sucuk ve bin 500 ton pastırma üretildi" dedi.

Geçen yıl Ramazan ayına göre bu sene üretimde yüzde 30 artış yaşandığını söyleyen KTB Başkanı Recep Bağlamış, "Biliyorsunuz pandemi döneminde pastırma ve sucuk imalatımızın pandemi öncesine göre fazla olduğunu ifade etmiştik. 2022'nin ilk çeyreğinde Kayseri'de yaklaşık 20 bin ton civarında sucuk üretimimiz oldu. Bin 500 ton civarında da pastırma üretimimiz oldu. Ne kadar üretildi? Ne kadar satıldı? Kısmında ise biz Kayseri üreticileri olarak zaten talep görmeyen hiçbir üretimi yapmıyoruz. Bu da demek oluyor ki üretilen bütün mamullerimiz Türkiye genelinde rağbet görüyor ve satılıyor. 2022 Ramazan Ayı'nı bir önceki Ramazan Ayı'na göre kıyasladığımızda da bu sene Ramazan'da Kayseri'de yaklaşık 6 bin ton sucuk ve 550 ton civarında da pastırma üretimi yapıldı. Yine kıyasladığımızda da üretimde yaklaşık yüzde 30 civarında bir artış söz konusu" dedi.

Bağlamış, ilerleyen yıllarda pastırma ve sucuk üretimini daha fazla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Özellikle ben Türkiye genelindeki vatandaşlarımıza Kayseri sucuk ve pastırmasına göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Biz de Kayseri üreticileri olarak sucuk ve pastırma üretiminde her geçen yıl üretim lezzetini, kalitesini ve insanların damak tadına hitap edecek en iyi üretimi yapma gayretindeyiz. Biliyorsunuz ki Türkiye genelinin yüzde 35'i civarında bir sucuk üretimimiz var. İnanıyorum ki birkaç yıl içerisinde Kayseri sucuğunda yüzde 50'yi geçen bir üretim kapasitesine ulaşacağız. Yine pastırmada ise Türkiye'nin yüzde 65 üretimini yapan bir iliz. Bunda da inşallah yüzde 80'li seviyeleri bulacak üretim gerçekleştireceğimize inanıyorum. Çünkü Kayseri üreticisi Türkiye genelindeki vatandaşların damak tadına hitap edecek üretim gayretinde ve bunun mücadelesinde de bulunuyorlar her zaman" ifadelerini kullandı.

KTB Başkanı Bağlamış: Türkiye'de sucuğun yüzde 50'sini, pastırmanın da yüzde 80'ini üretmeyi planlıyoruz
KTB Başkanı Bağlamış: Türkiye'de sucuğun yüzde 50'sini, pastırmanın da yüzde 80'ini üretmeyi planlıyoruz
KTB Başkanı Bağlamış: Türkiye'de sucuğun yüzde 50'sini, pastırmanın da yüzde 80'ini üretmeyi planlıyoruz
KTB Başkanı Bağlamış: Türkiye'de sucuğun yüzde 50'sini, pastırmanın da yüzde 80'ini üretmeyi planlıyoruz

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KTB Başkanı Bağlamış: 'Türkiye'de sucuğun yüzde 50'sini, pastırmanın da yüzde 80'ini üretmeyi planlıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: KTB Başkanı Bağlamış: "Türkiye'de sucuğun yüzde 50'sini, pastırmanın da yüzde 80'ini üretmeyi planlıyoruz" - Son Dakika
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