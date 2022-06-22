Küçücük bir dükkandan dünyaya açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Küçücük bir dükkandan dünyaya açıldı

22.06.2022 10:58

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 45 yıllık saraciye ustası Emin Kuzucuoğlu, küçücük dükkanında ürettiği el emeği yarış atı eyerlerini Dubai, Katar, Irak ve Azerbaycan'dan sonra ilk kez Almanya'ya da ihraç etmeye başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 45 yıllık saraciye ustası Emin Kuzucuoğlu, küçücük dükkanında ürettiği el emeği yarış atı eyerlerini Dubai, Katar, Irak ve Azerbaycan'dan sonra ilk kez Almanya'ya da ihraç etmeye başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Kurşunlu Han'da 45 yıllık saraciye ustası Emin Kuzucuoğlu tarafından üretilen el emeği yarış atı eyerlerinin ünü Türkiye sınırlarını aşarak, dünyanın dört bir yanına yayılmaya devam ediyor. İki kişilik bir ekiple önce Ortadoğu ülkelerine ihracat yapan Kuzucuoğlu bu sene Almanya'ya da ihracat yapmaya başladı. İlk etapta 40 adet yarış atı eyeri gönderen Kuzucuoğlu, aldığı yeni siparişlerin üretimine de ara vermeden başladı.

Almanya'da yaşayan bir Türk iş adamının, İstanbul'da bir jokeyin tavsiyesi üzerine Alaşehir'de saraciye ustası olan Emin Kuzucuoğlu ile irtibat kurdu. Alaşehir'e gelen iş adamı, üretilen eyerleri yerinde gördükten sonra ilk etapta 40 adet yarış atı eyeri siparişi verdi. 40 adet eyeri alan iş adamı taleplerin artması üzerine yeni siparişler verdi. Emin Kuzucuoğlu talepler artınca, yarış atları için başlık, dizgin, ahır çulu, blanket ve bandaj gibi ürünler de üretmeye başladı.

Baba mesleği olan Saraciye mesleğine çocukluk yıllarında başladığını ve 45 yıldır saraciye işiyle uğraştığını söyleyen Emin Kuzucuoğlu, "Yaklaşık 4 yıl önce Dubai'de işçi olarak yaşayan bir arkadaşım kanalıyla başladığımız yarış atı eyeri ihracatı Katar, Irak ve Azerbaycan ile devam etti. Pandemi nedeniyle ara verilen ihracatımıza ilk kez bir Avrupa ülkesi olan Almanya'ya ihracat gerçekleştirdik. Almanya'da yaşayan bir Türk işadamı İstanbul'da yaşayan bir jokey kanalıyla bize ulaştı. Alaşehir'e gelen iş adamı yaptığımız numuneleri beğenerek, ilk etapta 40 adet sipariş verdi. 40 adet eyeri gönderdik. Ürünlerimiz rağbet görünce yeni siparişler verdi. Şimdi yeni siparişleri üretmeye başladık. Ürettiğimiz eyerler, 100, 200, 500, 750, 1000, 1bin 500 ve 2 bin gramlık ağılıklarda üretilen eyerler. İsteğe bağlı ağırlıkta üretim yapıyoruz. Eyerler orijinal birinci kalite emitasyon rugan deriden yapılıyor. Eyerler tamamen el emeği işçiliği ile üretiliyor. Dört yıl önce Dubai ile başlayan eyer ihracatımız Katar, Irak ve Azerbaycan'dan sonra ilk kez bir Avrupa ülkesi olan Almanya'ya ihracat yapmaya başladık. İhracat sayısının artacağını, diğer Avrupa ülkelerinden de talepler geleceğini umuyoruz. Çünkü eyerlerimiz İngiliz ve Arap atları için de uygun." dedi.

Emin Kuzucuoğlu, eyerlerin yanında başlık, dizgin, ahur çulu, planket, bandaj gibi ürünler de ürettiğini belirtti. - MANİSA

YORUMLAR
500
Dünya Mülteciler Günü'nde 'Benim Gözümden Hayat' sergisi açıldı Dünya Mülteciler Günü'nde 'Benim Gözümden Hayat' sergisi açıldı Türk robotu 'TARQAN' dünyaya açılıyor Türk robotu 'TARQAN' dünyaya açılıyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küçücük bir dükkandan dünyaya açıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Mahkemeden Migros, Carrefoursa ve BİM'i şoke eden karar! Marketlerin "yürütmeyi durdurun" istemi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 11:51:53. #1.12#
SON DAKİKA: Küçücük bir dükkandan dünyaya açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement