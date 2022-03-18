KUDAKA teknik destek programı 1. dönem sonuçları açıklandı - Son Dakika
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KUDAKA teknik destek programı 1. dönem sonuçları açıklandı

18.03.2022 16:23
KUDAKA teknik destek programı 1. dönem sonuçları açıklandı

2022 Yılı Teknik Destek Programı 1. dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

2022 Yılı Teknik Destek Programı 1. dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

2022 Yılı Teknik Destek Programı 1. Dönemine toplam 7 başvuru yapılmıştır. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 7 başvuru ön incelemede uygun bulunarak teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçti.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı olurken Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 7 proje listede yer aldı.

Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayımlandığı 18 Mart 2022 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç 10 iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Teknik Destek Programı 1. Dönem başarılı proje listesi şöyle oluştu;

Fikirlerimi Tescilliyorum Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü; Eko-Turizmin Rotası Demirözü Demirözü Belediye Başkanlığı; Etkili İletişim ve Protokol Kuralları Eğitim Projesi Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü; Projelendirilmemiş Fikir Kalmasın Bayburt Üniversitesi; Oyun Terapisi Palandöken Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü; Coğrafi İşaret ile Bayburt Gelişiyor Bayburt Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine Dijital Dönüşüm Yetkinliklerinin Kazandırılması ATA Teknokent A.Ş. - ERZURUM

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Bayburt Üniversitesi, Erzurum, Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KUDAKA teknik destek programı 1. dönem sonuçları açıklandı - Son Dakika


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