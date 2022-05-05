Kula köyüne modern ilaçlama aracı - Son Dakika
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Kula köyüne modern ilaçlama aracı

05.05.2022 18:44
Kula köyüne modern ilaçlama aracı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İlçe Çeltik komisyonu tarafından Kula Köyü ile Paşa Çiftliği mezrasında kullanılmak üzere ULV İlaçlama makinesi alındı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İlçe Çeltik komisyonu tarafından Kula Köyü ile Paşa Çiftliği mezrasında kullanılmak üzere ULV İlaçlama makinesi alındı.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Gömüş Başkanlığında faaliyet gösteren İlçe Çeltik Komisyonu tarafından Kula Köyü ile Paşa Çiftliği mezrasında, sivrisinek ile mücadelede kullanılması amacıyla araç üstünde taşınabilir iki başlıklı ULV İlaçlama Makinası satın alınarak köy muhtarlığına teslim edildi.

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teslim köy muhtarlığına teslimi yapılarak, ilaçlama makinenin çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun dediler. - ÇORUM

Kula köyüne modern ilaçlama aracı
Kula köyüne modern ilaçlama aracı
Kula köyüne modern ilaçlama aracı
Kula köyüne modern ilaçlama aracı

YORUMLAR
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Sungurlu, Çeltik, Çorum, Kula, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kula köyüne modern ilaçlama aracı - Son Dakika


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