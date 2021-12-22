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Kur korumalı mevduat hesabında ne kadar kazanırsınız? İşte örnek hesaplamalar - Son Dakika

Kur korumalı mevduat hesabında ne kadar kazanırsınız? İşte örnek hesaplamalar

22.12.2021 08:18
Kur korumalı mevduat hesabında ne kadar kazanırsınız? İşte örnek hesaplamalar

"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü dün itibarıyla devreye alındı. Vatandaşlar, bankalardan hesap açacak. Vadeler 3,6,9 ve 12 ay olabilecek. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. İşte kur korumalı TL mevduat hesabı sisteminin ayrıntıları!

Vadeler 3, 6, 9 ve 12 ay olarak belirlenirken, Merkez Bankası'nın politika faizi baz alınacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek.

ÖRNEK HESAPLAMALAR

Kur korumalı mevduat hesabında ne kadar kazanırsınız? İşte örnek hesaplamalar

Vade sonunda faizli bakiye ödenirken, Merkez Bankası'nca yayınlanan o günkü kur seviyesine bakılacak. Kur seviyesi faizden yüksekse ona göre ödeme yapılacak. Faiz oranı üzerindeki döviz farkı TL olarak yansıtılacak. Vade bozulursa hesap vadesiz hesaba dönüşecek.

FARK HESABA YATACAK

Kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası her gün saat 11:00'de döviz kuru yayınlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

Hesap 3,6,9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup, minimum faiz oranı Merkez Bankası politika faiz oranı (yüzde 14) uygulanacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek.

Vade dolmadan hesaptan para çekilirse hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışma yapılıyor.

Kur korumalı mevduat hesabında ne kadar kazanırsınız? İşte örnek hesaplamalar

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Son Dakika Ekonomi Kur korumalı mevduat hesabında ne kadar kazanırsınız? İşte örnek hesaplamalar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kur korumalı mevduat hesabında ne kadar kazanırsınız? İşte örnek hesaplamalar - Son Dakika
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