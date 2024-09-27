Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı

Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı

Pizza Hut'ın ABD'deki 127 restoranından sorumlu franchise'ı EYM Pizza LP, küresel krize daha fazla dayanamayarak iflas etti. Ünlü pizza devi, Illinois, Indiana, Georgia, Güney Carolina ve Wisconsin'deki 127 mağazasını tek tek satılığa çıkardı.

27.09.2024 11:24
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Pizza Hut Franchise'ı EYM Pizza, temmuz ayında iflas başvurusunda bulundu. Illinois, Indiana, Georgia, Güney Carolina ve Wisconsin'deki 127 mağazasının satışı, finansal yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirilecek. EYM Pizza'nın iflas başvurusunda 2 ana alacaklı belirlendi. Bunlar arasında 21 milyon dolardan fazla borcu bulunan Manufacturers Bank ve yaklaşık 2,25 milyon dolarlık borcu olan Pizza Hut yer alıyor.

"AMACIMIZ DEĞERİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK"

National Franchise Sales Varlık Kurtarma Ekibi baş danışmanı Alan Gallup, iflas süreciyle ilgili olarak, "EYM Pizza LP ve iştirakleriyle bu zorlu dönemde yol almaya kendimizi adadık. Amacımız, tüm taraflar için sorunsuz bir geçiş sağlamak ve değeri en üst düzeye çıkarmaktır" dedi.

İFLAS SÜRECİ HIZ KAZANDI

EYM Pizza'nın iflas süreci, Pizza Hut'ın franchise sahibine tanınan hoşgörü süresi sonrasında telif ücretlerini zamanında ödemediği gerekçesiyle dava açmasının ardından hız kazandı. Daha önce Pizza Hut, EYM'ye sadakat yükümlülüğünü ihlal etme iddiasıyla dava açmış ancak bu dava reddedilmişti.

KARDEŞ ŞİRKET DE RESTORANLARINI ANİDEN KAPATTI

EYM Pizza'nın kardeş şirketi EYM Chicken, ağustos ayında Illinois, Indiana ve Wisconsin'deki yaklaşık 25 KFC restoranını aniden kapattı. Bu mağazalar, yeni sahiplerine devredilene kadar kapalı kalacak. EYM Group, Denny's ve Panera gibi diğer markaların da franchise'ını yürütüyor.

İş Dünyası, Carolina, Illinois, Indiana, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yaşar Koldemir:
    Kardeşim bırakın Amerika'da iflas edenleri de Türkiye'de iflas edenlerden bahsedin, bırakın dünyada kriz var bahanesiyle ulkedekileri kandırmayı.inhilterede etin kg fiyatı neden Türkiye'den ucuz ondan bahsedin... 42 19 Yanıtla
    Selami Karagülle:
    Niye zorunuza mı gidiyor Küresel krizin sadece Türkiye’de değil dünyada da Etkili olduğunu görmek 10 7
  • Selami Karagülle:
    Eminim bu haber bizdeki CHP’li kafaların hiç hoşuna gitmeyecek 15 6 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Bu gerçek olsa bile bu haberi niye gündeme getirip de bizdeki CHP zihniyetinin Tekerine Çomak sokuyorsunuz 12 8 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    bizdekiler de para basıyor full dolu hepsi parası olan Türkiye ye yatırım yapsın her türlü kazanır Türkiye hiç bir yatırımcıya kaybettirmez zaten şuan oluk oluk para akıyor Türkiye ye organize sanayii bölgesinde çalışyorum her yerde fabrika inşaatı var 14 3 Yanıtla
    Yaşar Koldemir:
    desene uçuyoruz, şahlandik. Avrupa açlıktan kırılıyor.. 3 4
  • Recep Özdoğan:
    Darısı burda ki Yahudilere 8 1 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Bak sen adanaya arkds 0 0 Yanıtla
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