Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı

Ekonomi

Pizza Hut Franchise'ı EYM Pizza, temmuz ayında iflas başvurusunda bulundu. Illinois, Indiana, Georgia, Güney Carolina ve Wisconsin'deki 127 mağazasının satışı, finansal yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirilecek. EYM Pizza'nın iflas başvurusunda 2 ana alacaklı belirlendi. Bunlar arasında 21 milyon dolardan fazla borcu bulunan Manufacturers Bank ve yaklaşık 2,25 milyon dolarlık borcu olan Pizza Hut yer alıyor.

"AMACIMIZ DEĞERİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK"

National Franchise Sales Varlık Kurtarma Ekibi baş danışmanı Alan Gallup, iflas süreciyle ilgili olarak, "EYM Pizza LP ve iştirakleriyle bu zorlu dönemde yol almaya kendimizi adadık. Amacımız, tüm taraflar için sorunsuz bir geçiş sağlamak ve değeri en üst düzeye çıkarmaktır" dedi.

İFLAS SÜRECİ HIZ KAZANDI

EYM Pizza'nın iflas süreci, Pizza Hut'ın franchise sahibine tanınan hoşgörü süresi sonrasında telif ücretlerini zamanında ödemediği gerekçesiyle dava açmasının ardından hız kazandı. Daha önce Pizza Hut, EYM'ye sadakat yükümlülüğünü ihlal etme iddiasıyla dava açmış ancak bu dava reddedilmişti.

KARDEŞ ŞİRKET DE RESTORANLARINI ANİDEN KAPATTI

EYM Pizza'nın kardeş şirketi EYM Chicken, ağustos ayında Illinois, Indiana ve Wisconsin'deki yaklaşık 25 KFC restoranını aniden kapattı. Bu mağazalar, yeni sahiplerine devredilene kadar kapalı kalacak. EYM Group, Denny's ve Panera gibi diğer markaların da franchise'ını yürütüyor.