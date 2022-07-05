Kuşadası dünyaca ünlü bir derginin Temmuz sayısında yer aldı - Son Dakika
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Kuşadası dünyaca ünlü bir derginin Temmuz sayısında yer aldı

05.07.2022 18:15
Kuşadası dünyaca ünlü bir derginin Temmuz sayısında yer aldı

Kuşadası Ticaret Odası, doğru tanıtımlarla 2022 sezonunun üyeleri için daha verimli geçmesini hedefliyor.

Kuşadası Ticaret Odası, doğru tanıtımlarla 2022 sezonunun üyeleri için daha verimli geçmesini hedefliyor.

Kuşadası Ticaret Odası, içinde bulunulan ekonomik dalgalanmalara rağmen, doğru noktada yaptığı tanıtımlarla 2022 sezonunun üyeleri için verimli geçmesini hedefliyor ve bölgenin lokomotif sektörü olan turizmden daha fazla pay alması adına, tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Sezonun tam anlamıyla başladığı bu günlerde dünyaca tanına bir derginin Temmuz sayısında ilçenin tanıtımını yapan Kuşadası Ticaret Odası tarafından "Kuşadası'na Uçalım mı?" sloganıyla gerçekleşen reklam ve tanıtım sayfalarında birbirinden güzel Kuşadası görselleri kullanıldı.

Gemi sayılarındaki ve gemiyle gelen yolculardaki artışın memnuniyet verici olduğunu belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, yurtiçi ve yurtdışında okulların kapanması ve izin sezonunun başlamasıyla birlikte, Kuşadası'na uçakla gelen yolcu sayısında da artış beklendiği söyledi. "Ayda 1 milyon 100 bin kişiye ulaşan derginin Temmuz sayısında yaptığımız Kuşadası tanıtımıyla, farklı mecralarda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü tanıtımda da en önemli nokta doğru yerde, doğru hedeflere ulaşmak" dedi.

Yurt içi ve yurtdışından, özellikle Almanya'dan ülkemize gelen turistlerin tercihi olan havayolunun diğer dış hat yolcularına da ulaşan 110 bin tirajlı dergi, bir havayolu şirketinin de yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında Temmuz ayında koltuk ceplerinde yerini aldı.

(İsmail Ümit Dilşen/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası dünyaca ünlü bir derginin Temmuz sayısında yer aldı - Son Dakika

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