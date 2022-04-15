Kütahya'da çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği - Son Dakika
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Kütahya'da çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği

15.04.2022 17:10
Kütahya'da çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği

Kütahya'da, "2022 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre dağıtıldı.

Kütahya'da, "2022 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre dağıtıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Ziraat Mahallesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, dünyada gıda üretiminde tedarik zincirindeki sıkıntılardan kaynaklı sorunlar yaşandığını söyledi.

Sürdürülebilir gıda üretiminin yaygınlaştırılması için tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, nitelik ve verimliliğinin artırılması gerektiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"2021 yılında Kütahya çiftçisine bitkisel üretimde 88 milyon lira, hayvansal üretim için yaklaşık 75 milyon lira, makine ve ekipman desteğinde ise 5,5 milyon lira destek sağlandı.

Bakanlık genel bütçesiyle gerçekleştirilen ilimize özel projeler kapsamında 2,7 milyon lira, ekstra kaynak olarak da İl Özel İdaresi bütçesinden toplamda 6,5 milyon lira kaynak olmak üzere yaklaşık 180 milyon lira destek aktarıldı."

Vali Çelik, il genelinde 22 bin dekar alan için 11 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacağını, bu kaynakların büyük bölümünün ise İl Özel İdaresi tarafından finanse edildiğini bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık da ildeki tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre dağıtımı yapıldı.

Kütahya'da çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği
Kütahya'da çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği
Kütahya'da çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği
Kütahya'da çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği

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Büyükorhanlı çiftçiye fidan ve tohum desteği Büyükorhanlı çiftçiye fidan ve tohum desteği Çiftçilere silajlık mısır tohumu desteği Çiftçilere silajlık mısır tohumu desteği

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği - Son Dakika


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