Kuyubaşı vanası 4 Haziran'da Türkali-4'e inecek - Son Dakika
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Kuyubaşı vanası 4 Haziran'da Türkali-4'e inecek

28.05.2022 19:36
Kuyubaşı vanası 4 Haziran'da Türkali-4'e inecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 Haziran günü Türkali-4 kuyusuna inecek olan ikinci kuyubaşı vanasını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 Haziran günü Türkali-4 kuyusuna inecek olan ikinci kuyubaşı vanasını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, TPAO ve BOTAŞ yetkilileri ile birlikte doğalgaz işleme tesisleri inşaatında incelemelerde bulundu. Burada çalışan işçilerle görüşen Oktay, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den gazın karaya çıkartılması ve işlenmesi noktasındaki proje üzerinde bilgiler aldı. Denizden döşenecek olan boruların karaya çıkartılacağı kanalı da inceleyen Oktay, projenin aynı zamanda çevreci bir proje olduğuna dikkat çekti. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, doğal hayatın etkilenmemesi adına projede 100 metrelik değişiklik yapıldığını ve boruların bu şekilde yaklaşık beş metrelik kanaldan karaya çıkartılacağını anlattı.

İkinci kuyubaşı vanası göreve hazır

Fuat Oktay ve beraberindekiler ardından 4 Haziran günü Türkali-4 kuyusuna inecek olan kuyubaşı vanasını yerinde inceledi. İlki birinci kuyubaşına indirilen ve çalışır vaziyete getirilen kuyubaşı vanasının ikincisinin de Türkali-4 kuyusuna indirileceği kaydedildi. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Türkali-2'de testlerinden sonra yapılan kuyubaşı entegrasyonuyla birlikte temizlemeyle aslında gazı tekrar yakmış durumdayız. Rezervuar yaptığımız testlerden daha iyi sonuçlarda akışı tekrar gözlemledik" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de insansız hava araçlarından sonra insansız deniz altı araçlarıyla çalışmaların yapılabileceğini aktardı.

"Bunun yerlisini de üreteceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Bir çok şey yapılıyor gözükmüyor gibi. Bu da altta gözükmüyor ama asıl çalışmayı bu yapacak. Kuyudaki doğalgazı fiilen borulara aktaracak ünite bu. Aşağıda çok ciddi bir operasyon devam edecek. Endüstri Bölgemizin yan yana olması da ekosistemi oluşturuyor. Bunun yerlisini de üreteceğiz. Buradan Sayın Varank Bakanımıza da selamımızı iletiyoruz" diye konuştu.

Fuat Oktay ve beraberindekiler 170 kilometrelik hatta yerleştirilecek olan doğalgaz borularını da inceledikten sonra limandan ayrıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuyubaşı vanası 4 Haziran'da Türkali-4'e inecek - Son Dakika


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