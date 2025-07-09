L'Oréal'den Sürdürülebilir İnovasyon Programı

Tekno-güzellik şirketi L'Oréal Grup, 'Sürdürülebilir İnovasyon Hızlandırma Programı'nı duyurdu. Cambridge Üniversitesi Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü'nün (CISL) inovasyon ekibiyle yürütülerek başvuruya açılan ve beş yıl boyunca 100 milyon Euro bütçeli bu program sektördeki kritik sorunlara çözümler sunmayı hedefliyor.

İnovasyon kültürünü temel alan L'Oréal, güzellik sektöründe çığır açıcı çözümleri keşfetmek, belirlemek, pilot uygulama yapmak ve ölçeklendirmek için Cambridge Üniversitesi Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü'nün (CISL) inovasyon ekibiyle ortaklık kurarak 'Sürdürülebilir İnovasyon Hızlandırma Programı'nı hayata geçirdi. L'Oréal, düşük karbonlu, iklim dostu teknolojilerden; su dayanıklılığı çözümlerine, doğa temelli çözümlerden alternatif içerikler ve malzemelere, sürdürülebilir ve kapsayıcı iş modellerinden dairesellik ve kaynak yönetimine, fosil plastik kullanımı ve plastik atıkları ortadan kaldırmaya kadar çeşitli projeleri destekleyerek güzellik sektöründe yeni bir dönemi başlatıyor. 'Sürdürülebilir İnovasyon Hızlandırma Programı'na bu alanlarda yenilikçi çözümlere sahip start-up'ları, KOBİ'leri ve şirketleri başvuruya davet eden şirket, 30 Eylül 2025 tarihe kadar başvuruların devam edeceğini açıkladı. Sektörde etkili çözümleri ele almayı ve L'Oréal'in sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecini hızlandırmayı amaçlayan programda başarılı adaylar, koçluk, mentorluk, potansiyel pilot projeler ve inovasyonlarını ölçeklendirmek için yatırım fırsatları içeren özel bir hızlandırma programından faydalanması amaçlanıyor.

Sürdürülebilirliğin kalbine dokunan ortaklık

Şirket, sürdürülebilirlik yolculuğunda dünya çapında sürdürülebilirlik alanındaki en güçlü akademilerden biri olan Cambridge Üniversitesi Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü (CISL) ile güçlerini birleştirdi. 'Sürdürülebilir İnovasyon Hızlandırma Programı kapsamında, Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü (CISL)'nün 40 bin kişiden oluşan ağı ve sürdürülebilir iş geliştirme konusundaki uzmanlığı ile seçilecek başvuru sahiplerine 12 aya kadar sürebilecek destek sağlanacak.

L'Oréal Grubu Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Başkanı Ezgi Barcenas, konu hakkında, "L'Oréal olarak her zaman inovasyonu benimsedik ve değer zincirimiz boyunca iş ortaklarımızla birlikte güzellik sektöründe olumlu değişim oluşturmak için çalıştık. Daha sürdürülebilir bir geleceğin yolunu açmak için ekosistemimizle birlikte çalışırken, öncü çözümleri aramakta, geliştirmekte ve ölçeklendirmekte daha da kararlı olmamız gerektiğini biliyoruz. Dünya çapında giderek büyüyen yenilikçiler ve problem çözücüler ağıyla iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Cambridge Üniversitesi Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü (CISL) Baş İnovasyon Sorumlusu ve Canopy İcra Direktörü James Cole ise şöyle konuştu: "Bugünün hızla değişen dünyasında, anlamlı ilerleme sağlamak için iş birliği şart. L'Oréal ile bu önemli girişimde ortak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Birlikte, güzellik sektörünün ve ötesindeki zorluklara ticari açıdan uygulanabilir çözümler bulmak ve hızlandırmak için uzmanlıklarımızı bir araya getiriyoruz."

'Sürdürülebilir İnovasyon Hızlandırma Programı' hakkında bilgi ve başvuruya cambridge.smapply.org/prog/_lorals_sustainable_innovation_accelerator/ adresinden ulaşılabilecek. - İSTANBUL