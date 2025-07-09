L'Oreal'den Sürdürülebilir İnovasyon Programı

L'Oreal Grup, Cambridge Üniversitesi Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü (CISL) işbirliğiyle geliştirdiği "Sürdürülebilir İnovasyon Hızlandırma Programı"na başvuruların başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 100 milyon avro bütçeyle yürütülecek program, güzellik sektöründeki sürdürülebilirlik odaklı teknolojik çözümleri teşvik etmeyi hedefliyor.

CISL'nin inovasyon ekibiyle ortak yürütülen program kapsamında, düşük karbonlu teknolojiler, su dayanıklılığı, doğa temelli çözümler, alternatif içerikler, dairesellik, kaynak yönetimi ve plastik atıkların azaltılması gibi alanlarda yenilikçi projeler desteklenecek. Programa başvurular, 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Program kapsamında başarılı bulunan girişim, küçük ve orta ölçekli işletme ve şirketlere özel bir hızlandırma süreci sunulacak. Bu süreçte katılımcılara koçluk, mentörlük, potansiyel pilot uygulamalar ve yatırım olanakları sağlanacak.

L'Oreal, sürdürülebilirlik alanındaki küresel hedefleri doğrultusunda, sektörün dönüşümüne katkı sağlayacak çözümlerin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Program, şirketin çevresel hedeflerine ulaşmasını destekleyecek girişimleri teşvik etmeyi de amaçlıyor. CISL'nin 40 bin kişilik ağı aracılığıyla seçilen başvuru sahiplerine, 12 aya kadar destek sunulması planlanıyor.

"Olumlu değişim yaratmak için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Grubu Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Başkanı Ezgi Barcenas, her zaman inovasyonu benimsediklerini, değer zincirleri boyunca iş ortaklarıyla güzellik sektöründe olumlu değişim yaratmak için çalıştıklarını belirtti.

Barcenas, "Daha sürdürülebilir bir geleceğin yolunu açmak için ekosistemimizle çalışırken, öncü çözümleri aramakta, geliştirmekte ve ölçeklendirmekte daha da kararlı olmamız gerektiğini biliyoruz. Dünya çapında giderek büyüyen yenilikçiler ve problem çözücüler ağıyla işbirliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CISL Baş İnovasyon Sorumlusu ve Canopy İcra Direktörü James Cole da L'Oreal ile güzellik sektörü ve ötesindeki zorluklara ticari açıdan uygulanabilir çözümler bulmak ve bunların oluşumunu hızlandırmak için uzmanlıklarını bir araya getirdiklerini aktardı.