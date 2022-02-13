Lamine kaplama nedir?

Wise TV'ye konuşan Megadentist Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

hekimlerinden Dt. Hakan Atay, Lamine kaplama tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Lamine kaplamaların dişlerin formu ve bozukluklarını

düzeltmek amacıyla kullanılmış olan bir restorasyon türü olduğunu altını çizen

Dt. Atay, konuşmasının devamında şunları aktardı: "Lamineleri genel olarak 2'ye

ayırabilir. Bunlar Porselen Lamineler ve Kompozit Laminelerdir. Porselen

Lamineler yaprak inceliğinde oluşan porselen yapıya sahip bir tedavi türüdür.

Kompozit Lamineler tek seansta yapılabilir ancak Porselen Lamineler 7-10 gün

aralığında yapılır."