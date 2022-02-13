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Lamine kaplama nedir? - Son Dakika

Lamine kaplama nedir?

13.02.2022 00:09

Wise TV'ye konuşan Megadentist Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dt. Hakan Atay, Lamine kaplama tedavisi hakkında bilgiler verdi.





Wise TV'ye konuşan Megadentist Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
hekimlerinden Dt. Hakan Atay, Lamine kaplama tedavisi hakkında bilgiler verdi.




Lamine kaplamaların dişlerin formu ve bozukluklarını
düzeltmek amacıyla kullanılmış olan bir restorasyon türü olduğunu altını çizen
Dt. Atay, konuşmasının devamında şunları aktardı: "Lamineleri genel olarak 2'ye
ayırabilir. Bunlar Porselen Lamineler ve Kompozit Laminelerdir. Porselen
Lamineler yaprak inceliğinde oluşan porselen yapıya sahip bir tedavi türüdür.
Kompozit Lamineler tek seansta yapılabilir ancak Porselen Lamineler 7-10 gün
aralığında yapılır."


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Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sektörel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Wise.tv

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