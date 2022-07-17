Lavanta üreticileri hasattan memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Lavanta üreticileri hasattan memnun

17.07.2022 13:23

- Lavanta üreticileri hasattan memnun Şifalı özelliğiyle bilinen ve her yıl haziran ve temmuz aylarında mor şölen oluşturan lavanta tarlalarında hasat başladı.

- Lavanta üreticileri hasattan memnun

TEKİRDAĞ - Şifalı özelliğiyle bilinen ve her yıl haziran ve temmuz aylarında mor şölen oluşturan lavanta tarlalarında hasat başladı. Bu yıl daha fazla ürün beklediklerini ifade eden lavanta üreticileri, Tekirdağ'ın mor gelinliğinden çıkan ürünlerini dünyaya pazarlamak istiyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yaklaşık 3 yıldır lavanta üreticiliği yapan girişimci Ayşe Avcı, görsel şölen oluşturarak bölgeye renk katan lavanta tarlasında hasada başladı. Bu yıl daha fazla ürün beklediklerini ifade eden Avcı, hasadın ardından üretecekleri kolonya, deodorant, oda spreyi ve sabun gibi ürünleri dünyaya pazarlamak istiyor.

"Hasat verimli geçti"

Özel bir işletmede çalışan 1 çocuk annesi Ayşe Avcı, yaklaşık 3 yıldır lavanta ürettiklerini söyledi. Lavantanın hem şifa hem de doğal güzellik kaynağı olduğuna dikkat çeken Avcı, "Lavanta tarlamız her yıl daha da renkleniyor. Görsel şölen oluşturması ve İstanbul'a yakınlığımız sebebiyle bu yıl çok fazla ziyaretçi aldık. Buraya gelen ziyaretçilerimiz lavantanın muhteşem kokusu eşliğinde fotoğraf çekilip anılarını ölümsüzleştirebiliyor. Bu yıl hasat verimli geçti" dedi.

Genç girişimci Furkan Yaran da her yıl daha da açılan lavanta tarlasında ziyaretçilerin yoğunluğundan dolayı memnun olduklarını belirterek, "Lavantanın muhteşem kokusu içerisinde gezip anlarını ölümsüzleştirmek isteyen ziyaretçilerimiz her yıl haziran ve temmuz aylarında tarlalarımızı ziyaret edebilir. İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki tarlamızda ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Bu yıl doğal koşullar nedeniyle hasattan beklediğimiz verimi aldık. İnşallah üreteceğimiz deodorant, parfüm, kolonya ve sabunla hem yurtiçinde hem de yurtdışında vatandaşlarımızı yıl boyunca lavantanın eşsiz güzelliğiyle tanıştıracağız" ifadelerini kullandılar.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lavanta üreticileri hasattan memnun - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 Bursa'da "park yeri" tartışmasında kan dökülmüştü: Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
13:13 Engin Özkoç'tan 15 Temmuz gecesine ait paylaşım: Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken CHP'liler Meclis'in kapısını açıyordu!
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
12:56 Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
12:54 Kurban Bayramı ile ilgili "Canlıları keserek bayram olmaz" diyen Ataol Behramoğlu, üniversitedeki görevinden alındı
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
12:37 Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye
12:28 Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 13:46:34. #1.11#
SON DAKİKA: Lavanta üreticileri hasattan memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement