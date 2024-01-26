Levi Strauss&Co, İş Gücünü Azaltacak

ABD'li giyim firması Levi Strauss&Co, küresel iş gücünü yüzde 10 ila yüzde 15 azaltacağını duyurdu.

Levi Strauss&Co, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, uzun vadeli karlı büyümeyi destekleme stratejisi doğrultusunda 2024 mali yılında 100 milyon dolarlık net maliyet tasarrufu sağlamasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda yılın ilk yarısında şirketin küresel kurumsal iş gücünün yüzde 10 ila yüzde 15 azaltılmasının planlandığı kaydedildi.

Şirketin karı geçen yıl azaldı

Öte yandan, şirketin finansal sonuçlarına göre Levi Strauss&Co'nun geliri, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 1,6 milyar dolara yükseldi. Şirketin geliri, 2023 genelinde yatay bir seyir izleyerek 6,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Levi Strauss&Co, bu yıla ilişkin tahminlerinde de gelirinin yüzde 1 ila yüzde 3 artacağını öngördü. Şirketin gelir beklentisi, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Şirketin net karı ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 16 azalışla 127 milyon dolara geriledi. Şirketin net karı 2023 genelinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 56 azalışla 250 milyon dolara düştü.