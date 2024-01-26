 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Levi Strauss&Co, İş Gücünü Azaltacak - Son Dakika
Üye Girişi

Levi Strauss&Co, İş Gücünü Azaltacak

ABD'li giyim firması Levi Strauss&Co, 2024 mali yılında 100 milyon dolarlık net maliyet tasarrufu sağlamak için küresel iş gücünü yüzde 10 ila yüzde 15 azaltmayı planlıyor. Şirketin geliri ise 2023 genelinde yatay bir seyir izleyerek 6,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Levi Strauss&Co, İş Gücünü Azaltacak
26.01.2024 - 18:53,
Abone Ol

ABD'li giyim firması Levi Strauss&Co, küresel iş gücünü yüzde 10 ila yüzde 15 azaltacağını duyurdu.

Levi Strauss&Co, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, uzun vadeli karlı büyümeyi destekleme stratejisi doğrultusunda 2024 mali yılında 100 milyon dolarlık net maliyet tasarrufu sağlamasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda yılın ilk yarısında şirketin küresel kurumsal iş gücünün yüzde 10 ila yüzde 15 azaltılmasının planlandığı kaydedildi.

Şirketin karı geçen yıl azaldı

Öte yandan, şirketin finansal sonuçlarına göre Levi Strauss&Co'nun geliri, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 1,6 milyar dolara yükseldi. Şirketin geliri, 2023 genelinde yatay bir seyir izleyerek 6,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Levi Strauss&Co, bu yıla ilişkin tahminlerinde de gelirinin yüzde 1 ila yüzde 3 artacağını öngördü. Şirketin gelir beklentisi, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Şirketin net karı ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 16 azalışla 127 milyon dolara geriledi. Şirketin net karı 2023 genelinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 56 azalışla 250 milyon dolara düştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Levi Strauss, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Levi Strauss&Co, İş Gücünü Azaltacak - Son Dakika


19:44
ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı

Son Dakika
19:44 ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 20:40:02. #1.12#
SON DAKİKA: Levi Strauss&Co, İş Gücünü Azaltacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement