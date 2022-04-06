LG A9K Pro ile uzun ömürlü temizlik - Son Dakika
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LG A9K Pro ile uzun ömürlü temizlik

06.04.2022 12:49
LG A9K Pro ile uzun ömürlü temizlik

Geliştirilmiş LG A9K Pro, Smart Inverter motoru çok daha güçlü ve uzun ömürlü bir temizlik sağlıyor.

Geliştirilmiş LG A9K Pro, Smart Inverter motoru çok daha güçlü ve uzun ömürlü bir temizlik sağlıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, ev temizliğinde LG A9K Pro'yu kullananlar, evlerini sık sık süpürmek zorunda kalmıyor, hatta günlerce evlerinin temizlik durumu hakkında endişeye kapılmıyor. Değiştirilebilen pilleri sayesinde 120 dakikaya kadar uzayabilen temizlik süresi sağlayan LG A9K Pro ile en geniş evler bile, çaba harcamadan derinlemesine temizlenebiliyor. Üstelik LG'nin Kompresör teknolojisi, LG A9K Pro'nun çöp haznesinde toplanan toz ve kılların sıkıştırılarak çöp kutusunun daha uzun süre boşaltılmadan kullanılmasını sağlıyor.

Tek tuşla kontrol edilebilen paneli, kullanıcıların ihtiyacına göre uzayıp kısalabilen teleskopik borusu, üç farkı saklama ve şarj etme imkanı, 5 aşamalı yıkanabilir filtreleri, LG ThinQ uygulaması üzerinden kontrol edilip yönetilebilmesi ve birçok farklı alanın temizliği için kullanılan farklı başlıkları ile LG A9K Pro, kullanıcılara gerçek temizliği vadediyor. Fırçasız tasarımıyla minimum sürtünmeye sahip olan LG A9K Pro'nun bu özelliği, motorun dayanıklılığını artırıyor ve LG'nin motor için 10 yıllık parça garantisi sunmasını sağlıyor.

LG A9K Pro, nisanın ilerleyen günlerinde Media Markt, Teknosa, Vatan ve LG Brandshop mağazalarında satışa sunulacak.

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Kaynak: AA

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