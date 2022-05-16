LG çamaşır çözümlerine UL onayı - Son Dakika
Üye Girişi

LG çamaşır çözümlerine UL onayı

16.05.2022 11:48
LG çamaşır çözümlerine UL onayı

LG Electronics (LG), yükseltilebilir cihazlarından çamaşır yıkama çözümlerine uygulanan AI teknolojisinin, küresel güvenlik bilimi lideri olan UL'den "AI Algoritması Tekrarlanabilirlik Prosesi Doğrulaması" aldığını duyurdu.

LG Electronics (LG), yükseltilebilir cihazlarından çamaşır yıkama çözümlerine uygulanan AI teknolojisinin, küresel güvenlik bilimi lideri olan UL'den "AI Algoritması Tekrarlanabilirlik Prosesi Doğrulaması" aldığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, beyaz eşya sektörü için bir ilk olan doğrulama, LG'nin, yıkanan veya kurutulan kumaş türlerini tespit etmek için derin öğrenmeyi kullanan ve farklı çamaşır türleri için en uygun döngü ve ayarları seçen Yapay Zeka Doğrudan Sürücü (AI DD) teknolojisinin gelişmiş yeteneklerini doğruluyor.

Vadettiği performansı gösterdiği kanıtlanan LG'nin AI DD'si, çamaşır yıkama çözümlerinde kullanılan ilk UL onaylı AI çözümü olarak gösteriliyor. LG'nin AI DD teknolojisi, kullanılan "öğrenme" verilerinin uygunluğu ve algoritmasının gerçek kullanımdaki performansı gibi çeşitli kriterleri ölçen kapsamlı bir UL değerlendirmesinden geçti.

LG'nin AI DD donanımlı çamaşır yıkama çözümleri, tüketicilere daha fazla rahatlık ve kumaşlara hassas bakım sağlıyor. AI DD, her kumaş türü için en uygun yıkama modelini otomatik olarak belirlemek üzere bilgisayarların kendi kendilerine düşünmelerine ve öğrenmelerine olanak tanıyan bir teknoloji olan derin öğrenmeden yararlanıyor. Her döngüde çamaşırların ağırlığını ve yumuşaklığını algılayan LG'nin akıllı çamaşır ve kurutma makineleri, çamaşırları tertemiz hale getirirken kumaş hasarını da azaltıyor.

LG'nin farklılaştırılmış AI teknolojisi, Kore Test Laboratuvarı (AI güvenlik sertifikası) ve Kore Standartlar Birliği (AI+ sertifikası) dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından da tanınıyor.

Bu yıl LG, yükseltilebilir cihaz konseptini tanıtarak ev aletleri inovasyonunu daha da ileriye taşıdı. Kullanıcı rahatlığını ve değerini artıran LG yükseltilebilir cihazlar, ThinQ uygulaması aracılığıyla sağlanan yazılım ve donanım yükseltmeleri aracılığıyla yeni özellikler ve işlevler ekleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Başkanı Lyu Jae-cheol, "UL tarafından onaylanmış son AI teknolojisine sahip sektördeki ilk şirket olmak, küresel beyaz eşya pazarındaki liderliğimizin bir kanıtı. LG, en yeni AI ve benzersiz çamaşır yıkama teknolojilerimizden yararlanan yenilikçi beyaz eşyalarıyla müşteri deneyimini yeni zirvelere taşımaya ve günlük hayatı kolaylaştırmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İzmir'de Sanayi ve Teknoloji İşbirliği toplantısı İzmir'de Sanayi ve Teknoloji İşbirliği toplantısı SANTEK'TEN 'YAPAY ZEKA' TEMALI TOPLANTI SANTEK'TEN 'YAPAY ZEKA' TEMALI TOPLANTI

Yapay Zeka, Kore, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG çamaşır çözümlerine UL onayı - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:22 Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:41:56. #1.11#
SON DAKİKA: LG çamaşır çözümlerine UL onayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement