LG'den 'Radio Optimism' Kampanyası - Son Dakika
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Ekonomi

LG'den 'Radio Optimism' Kampanyası

LG\'den \'Radio Optimism\' Kampanyası
27.06.2025 13:55
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LG, sosyal bağları güçlendirmeyi hedefleyen 'Radio Optimism' kampanyasını başlattı.

LG Electronics (LG), markanın global mesajı "Life's Good"u daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla "Radio Optimism" kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Radio Optimism kampanyası insanların dijital mecralarda geçirdiği zamanın artmasıyla birlikte zayıflayan sosyal bağları yeniden güçlendirmeyi amaçlıyor.

Marka, müziğin evrensel diliyle bireyler arasında sıcak ve kişisel bağlar kurulmasını teşvik ederek, teknoloji odaklı bir dünyada insan odaklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Geçen sene LG, sosyal medya algoritmalarını kullanarak olumlu içerikleri ön plana çıkaran "Optimism your feed" kampanyasıyla dijitalde pozitifliği yaymayı hedeflemişti.

Radio Optimism kampanyasıyla ise katılımcılar, yapay zeka destekli platformda sevdiklerine özel şarkılar üretebiliyor. Bu parçalar hem kişisel bağları güçlendiriyor hem de küresel bir iyimserlik oluşturulmasına katkı sağlıyor.

LG'nin gerçekleştirdiği uluslararası araştırmada katılımcıların yüzde 68'i, gerçek dostluklar kurmanın her zamankinden zor olduğunu düşünüyor. Araştırmaya katılan, her üç kişiden biri son bir ayda sadece bir veya daha az anlamlı bağ kurduğunu paylaşırken, katılımcıların yüzde 8'i ise bu sürede hiç bağlantı kuramadığını belirtiyor.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ı, anlamlı bağlantıların hayata daha iyimser bir bakış açısı kazandırdığına inanıyor. Bireylere duygularını ifade etmeleri için bir platform sunan LG'nin kampanyası ise daha derin bağlantılar kurmayı ve bireylerin kendi yollarıyla iyimserliği çevrelerine yayarken hayatlarını zenginleştirmelerine de yardımcı olmayı amaçlıyor.

Özenle seçilmiş bir müzik veri setiyle geliştirilen akıllı sistem, kullanıcı komutlarını analiz ederek orijinal müzik parçaları oluşturuyor ve onlara uygun albüm kapakları tasarlıyor.

Her kullanıcıya özel, yaratıcı bir deneyim sunan platform, ortaya çıkan bu şarkıları, kullanıcıların kendileri için özel olan kişilerle paylaşmasıyla duygusal bağları güçlendirmeye yardımcı oluyor, aynı zamanda geniş bir dinleyici kitlesinin erişimine de sunuluyor.

"Daha anlamlı bağlar kurmamız gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Marka Yönetimi Bölümü Başkanı Kim Hyo-eun, teknoloji ilerlemesiyle birlikte, insanların hayatını zenginleştirmek adına anlamlı insani ilişki kurmalarının giderek daha önemli hale geldiğini belirtti.

Hyo-eun, LG'nin Life's Good marka vaadine sadık kalarak, müşterilerinin günlük hayatlarına iyimserlik katma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA

Lg Electronics, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Bağlar, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi LG'den 'Radio Optimism' Kampanyası - Son Dakika

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