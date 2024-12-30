LG, ThinQ API'yi Geliştiricilerin Kullanımına Sundü - Son Dakika
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Ekonomi

LG, ThinQ API'yi Geliştiricilerin Kullanımına Sundü

LG, akıllı ev platformu ThinQ için geliştiricilere API sunarak entegrasyonu kolaylaştırmayı hedefliyor.

30.12.2024 13:17
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LG Electronics (LG), cihazlar arasında kolay entegrasyon imkanı sunan akıllı ev platformu "LG ThinQ"nun Uygulama Programlama Arayüzünü (API) geliştiricilerin kullanımına sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, API, farklı yazılımların işlevleri sorunsuz bir şekilde değiştirmesine olanak tanıyan dijital bir bağlayıcı görevi görüyor. Geliştiriciler, yapay zekalı LG cihazlarındaki çeşitli özellikleri programlarına veya sistemlerine entegre etmek ve hizmetlerini geliştirmek için açık API'yi kullanabiliyor.

LG ThinQ API, bireysel kullanıcılar için "ThinQ API" ve işletmeler için "ThinQ Business API" olmak üzere iki kategoriden oluşuyor.

ThinQ API, kullanıcıların evlerinde veya binalarında bulunan LG cihazlarını uzaktan kontrol etmelerini ve diğer platformlarla entegrasyonunu sağlamayı amaçlıyor. Küresel akıllı ev platformlarından biri olan Home Assistant kullanıcıları, bu API ile buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi 26 farklı LG cihazını mevcut sistemlerine bağlayarak kontrol edebiliyor.

İşletmeler için geliştirilen ThinQ Business API ise ofis ve konut binalarında kullanılan LG cihazlarının, mevcut bina yönetim uygulamalarıyla entegre edilmesine olanak tanıyor. Uygulama sayesinde bina sakinleri yönetim uygulaması aracılığıyla LG çamaşır makinelerinin kullanımını planlayabiliyor veya bina yöneticileri, sıcaklık ve nem sensörlerini kullanarak anormal koşulları tespit edip hızla müdahale edebiliyor.

Athom'un akıllı ev merkezi Homey, 50 binden fazla cihaz ve IoT cihazını birbirine bağlıyor. Athom uygulama mağazasında Philips ve Aqara gibi küresel markaların ürün ve hizmetlerini birbirine bağlayan ve kontrol eden yaklaşık 1000 uygulama bulunuyor.

LG, Athom'un kapsamlı açık ekosistemini ve Nesnelerin İnterneti (IoT) cihaz bağlantısını yapay zeka ev merkezi "LG ThinQ On"a entegre etmeyi planlıyor ve üretken yapay zekanın müşterileri daha iyi anladığı ve optimum alan çözümleri sunduğu bir "yapay zeka evi" gerçekleştirmeyi hedefliyor.

"Etkileşimi derinleştirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Beyaz Eşya Çözümleri Şirketi Başkan Yardımcısı Kim Kun-woo, ThinQ AI'in resmi tanıtımıyla, açık kaynak topluluğundaki akıllı ev gücü kullanıcıları ile etkileşimi derinleştirmeyi ve işletmeden işletmeye (B2B) ortaklarıyla işbirliklerini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kun-woo, "Bu girişim, LG cihazları tarafından desteklenen akıllı ev ekosistemleri oluşturma çabalarımızı destekleyecek ve birden fazla temas noktasında müşteri deneyimlerini geliştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Lg Electronics, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi LG, ThinQ API'yi Geliştiricilerin Kullanımına Sundü - Son Dakika

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