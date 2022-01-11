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Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor - Son Dakika

Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor

11.01.2022 15:39

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye yetiştiriciliği yapan Ahmet Yiğenoğlu, dalında kilosunu 1 TL'ye alıcı bulamadığı limonların kabuklarını kurutarak satıyor. Yiğenoğlu, kuru narenciye kabuğunun kilosunu geçen yıl 5 ile 7 lira arasında sattıklarını bu yıl ise tüccarların henüz fiyat vermediğini anlattı.

Narenciye üretiminin yaygın yapıldığı Kozan'da dalında kalan narenciye ürünlerinin kabukları, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılmak üzere büyük bir emek ile yeniden ekonomiye kazandırılmak için kurutuluyor. Bazı üreticiler bahçelerde topladıkları limon ve portakalları tek tek soyup kabuklarını iplere asarak kurutuyor.

Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosunu 7 liradan satıyorlar

"HERKES KAZANMIŞ OLUYOR"

Limonu dalında kalan Ahmet Yiğenoğlu limonun kabuklarını soymak için ailesiyle birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, "Doğudan gelenler 50 kuruşa limonları aldı. Kalanları da böyle kurutuyoruz. Soyup tek tek asıp kuruttuktan sonra tüccara veriyoruz. Batı bölgelerindeki fabrikalara gidiyor. Adanamız da bunu değerlendirecek maalesef fabrikamız yok. 1 ton narenciye kabuğu kurutmayı hedefliyoruz. Geçen yıllarda kilosu 5 ile 7 arasında satılıyordu. Bu sene fiyat belli değil. Ama limon dibine düşerse asit ağaca ve toprağa zarar veriyor. Böyle değerlendiriyoruz. En azından ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Herkes kazanmış oluyor" dedi.

Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosunu 7 liradan satıyorlar
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosunu 7 liradan satıyorlar
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Narenciye, Kozan, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor - Son Dakika
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