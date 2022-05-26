Linyit üretimi Mart ayında yüzde 18,4 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Linyit üretimi Mart ayında yüzde 18,4 arttı

26.05.2022 10:09
Linyit üretimi Mart ayında yüzde 18,4 arttı

Linyit satılabilir üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 18,4 arttı.

Linyit satılabilir üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 18,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Mart ayında 7 milyon 363 bin 815 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 18,4 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,6 arttı.

Taşkömürü üretimi Mart ayında 135 bin 233 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 21,6 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Mart ayında 394 bin 25 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 11,2 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı.

Taşkömürü ithalatı Mart ayında 2 milyon 487 bin 225 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü ithalatı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,6 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,1 azaldı.

Mart ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti. Üretimin teslimatları karşılama oranı Mart ayında yüzde 98,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 86,2, taşkömüründe yüzde 5,9 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı. Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Mart ayında taşkömürü teslimatının yüzde 63,2'si termik santrallere, yüzde 15,4'ü kok tesislerine, yüzde 9,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 84,8'i termik santrallere ve yüzde 10,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 93,8 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Yılın ilk dört ayında havayolu harcamaları geçen yıla oranla yüzde 342 arttı Yılın ilk dört ayında havayolu harcamaları geçen yıla oranla yüzde 342 arttı İsrail'in Çin'den Yaptığı Ürün İthalatı İlk 4 Ayda Yüzde 42,4 Arttı İsrail'in Çin'den Yaptığı Ürün İthalatı İlk 4 Ayda Yüzde 42,4 Arttı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Linyit üretimi Mart ayında yüzde 18,4 arttı - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:29:47. #1.13#
SON DAKİKA: Linyit üretimi Mart ayında yüzde 18,4 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement