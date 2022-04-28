Katı yakıt istatistikleri - Son Dakika

Katı yakıtlarda şubatta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 220 bin 202 ton, taş kömürü kokunda 354 bin 402 ton ve taş kömüründe 111 bin 239 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim şubatta bir önceki aya göre yüzde 6,6 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 531 bin 205 ton, taş kömüründe 2 milyon 914 bin 985 ton ve taş kömürü kokunda 454 bin 68 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, şubatta taş kömürü teslimatının yüzde 64'ü termik santrallere, yüzde 16'sı kok tesislerine, yüzde 10,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 81,7'si termik santrallere ve yüzde 12,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 93,9 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı şubatta yüzde 95,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 78,1, taş kömüründe yüzde 3,8 olarak belirlendi.