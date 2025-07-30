Logo Yazılım'dan NextGeneration Programı - Son Dakika
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Ekonomi

Logo Yazılım'dan NextGeneration Programı

30.07.2025 12:59
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Logo Yazılım, iş ortaklarının genç temsilcileri için 6 aylık NextGeneration gelişim programı başlattı.

Yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, yaygın iş ortağı ağındaki ekosisteminin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla "NextGeneration" gelişim programını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Logo Yazılım iş ortaklarının genç nesil temsilcilerine yönelik oluşturulan 6 aylık gelişim programıyla, şirketlerin ikinci kuşağa sağlıklı aktarımı ve kurumsallaşma adımlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Aile şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren Logo iş ortaklarının 20-26 yaş aralığındaki ikinci kuşak temsilcilerinin katıldığı program, fiziksel ve çevrim içi eğitimlerden oluşuyor.

NextGeneration ile Türkiye'nin bilişim ekosistemine katkısını artırarak sürdürmeyi hedefleyen program, katılımcıları çok geniş bir içerikle buluşturuyor.

Temmuz ayındaki tanıtımda ilk etapta 50 kişilik grupla başlayan NextGeneration gelişim programı kapsamında hibrit şekilde gerçekleştirilen ürün ve proje eğitimleri, kişisel gelişim, kurumsallaşma ve işletme fonksiyonları eğitimlerinin ardından bitirme projesi hazırlayacak katılımcılar, mezuniyet sertifikasına hak kazanacak.

Program kapsamında, Logo Yazılım müşterilerinden ikinci kuşak yöneticilerin başarı hikayeleri de düzenlenecek internet ağı tabanlı konferanslarla katılımcılarla paylaşılacak.

Katılımcılar, kurumsallaşma ve işletme fonksiyonları eğitimleri kapsamında aile şirketleri ve kurum kültürü, satış, finans ve muhasebe, pazarlama, müşteri deneyimi, sosyal medya yönetimi ve insan kaynakları başlıklarında geniş bir içerikten yararlanacak. Ürün ve proje eğitimi kapsamında ise kurumsal kaynak planlaması (ERP), fonksiyonel ürünler, veri tabanı, proje yönetimi, yapay zeka ve makine öğrenimi başlıklarında eğitimler verilecek.

NextGeneration gelişim programı içeriğinde katılımcıların şirket yönetimine etkin bir biçimde hazır olmalarına katkı sağlayacak eğitimler, "Kişisel Gelişim" başlığı altında yer alıyor. Markalaşma, sunum teknikleri, ekip kurma ve liderlik, zaman yönetimi de bu konunun alt başlıklarını oluşturuyor.

Program çerçevesinde katılımcılara, uygulamalı proje eğitiminin yanı sıra iş süreçlerinde yapay zeka modeli kullanımı, projelerde zaman planlama gibi seçmeli projelere katılma olanağı da sunuluyor.

"Birlikte yürüdüğümüz çok güçlü bir ekosistemin başarısı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, iş ortaklarının sahip olduğu uzmanlık ve deneyimin, Logo Yazılım'ın en önemli rekabet avantajlarından biri olduğunu belirtti.

Sertcan, 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin dört bir yanındaki işletmeleri dijitalleştirmek için çalıştıklarına değinerek, "İş ortaklarımız, iş modelimizin en kilit paydaşlarından biri ve sektör liderliğimiz, birlikte yürüdüğümüz çok güçlü bir ekosistemin başarısı. Türkiye'deki şirketlerin çok büyük bir çoğunluğu aile şirketlerinden meydana geliyor. Bu şirketler, istikrarlı bir ekonomik büyüme ve istihdamın sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Makro düzeydeki bu yapısal özellik, Logo ekosistemi için de geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

Hayata geçirdikleri NextGeneration gelişim programıyla ekosistemlerinin geleceğine yatırım yaparak iş ortaklarının ikinci kuşağa sağlıklı bir şekilde aktarımını, kurumsallaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Sertcan, şunları kaydetti:

"Özellikle yazılım sektöründe bilgi birikimi aktarımı, kalıcı başarı için temel bir unsur. Yeni neslin yenilikçi yaklaşımı, mevcut deneyimlerle birleştiğinde çok daha etkili sonuçlar ortaya çıkıyor. Program kapsamında katılımcıları yalnızca teknik bilgiyle değil, aynı zamanda stratejik bakış açısı ve liderlik becerileriyle donatıyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Yazılım, Eğitim, Son Dakika

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