Lübnan künefesi satışı Diyarbakır'da patladı - Son Dakika
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Lübnan künefesi satışı Diyarbakır'da patladı

16.03.2022 11:11

Lübnan künefesi satışı Diyarbakır'da patladı Dünya lezzeti olan alternatif tatlıları Diyarbakır'a kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, bir ilke daha imza atarak Arap ülkelerinin vazgeçilmez lezzeti olan Lübnan künefesini Şubat ayında vatandaşlara sundu.

Lübnan künefesi satışı Diyarbakır'da patladı

DİYARBAKIR - Dünya lezzeti olan alternatif tatlıları Diyarbakır'a kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, bir ilke daha imza atarak Arap ülkelerinin vazgeçilmez lezzeti olan Lübnan künefesini Şubat ayında vatandaşlara sundu. Kısa sürede nam salan künefe satışı 5 kat arttı, bölgede birçok tatlıcı yapmaya başladı.

Dünyaya kazandırdıkları soğuk baklava ile 37 yıldır tatlı sektöründe nam salan ve alternatif dünya tatlarını da bölgeye kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, Arap ülkelerinin vazgeçilmezi haline gelen Lübnan künefesini ilk kez Diyarbakır'a Şubat ayında taşıdı. Diyarbakır'ın kalbi olan Sur ilçesinde açtıkları tarihi pastaneyle turistleri hem tarihe yolculuk yaptıran hem de yöreye has tatlılarla ağızları tatlandıran Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Lübnan künefesinde bir aydan az bir sürede 5 kat satışı artarak talep patlaması yaşandığını ve birçok tatlıcılarında örnek alarak yapmaya başladığını söyledi.

"Bunu dünyaya Lübnan'dan daha iyi tanıtacağız"

İşlerinin yenilik olduğunu ve memlekete çeşitli ürünler kazandırmak olduğunu ifade eden Elaldı, Diyarbakır'ı dünyaya tanıtmak, bu sektörün Hacıbaba Pastanelerini takip etmelerini sağlamak olduğunu kaydetti. Diyarbakır'a getirdikleri Lübnan Künefesini şimdilerde yapmayan hiçbir yer kalmadığını savunan Elaldı, "Her zaman dediğimiz gibi orijinali Hacıbaba Pastanelerinde. Satışlar her gün artıyor, ilk gün ile bugün arasında 5 kat fark var. Taklitler aslını yaşatır, bizde bununla ve bizi takip etmelerinden gurur duyuyoruz. Bugün soğuk baklavamız dünyaya Diyarbakır'ı tanıttı. Bugün Lübnan Künefemiz, güneydoğuda bir aya yakındır yapmamıza rağmen duymayan kalmadı. Bunu dünyaya Lübnan'dan daha iyi tanıtacağız inşallah. Bizde olan çeşitlilik Türkiye'de ikinci bir firmada yok, çünkü en az haftada bir gün yeni çıkan araştırma ve geliştirme çalışmalı ürünümüz var. Taklitler aslını yaşatır" dedi.

Lübnan künefesi satışı Diyarbakır'da patladı
Lübnan künefesi satışı Diyarbakır'da patladı
Lübnan künefesi satışı Diyarbakır'da patladı
Lübnan künefesi satışı Diyarbakır'da patladı
Lübnan künefesi satışı Diyarbakır'da patladı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Lübnan künefesi satışı Diyarbakır'da patladı - Son Dakika


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