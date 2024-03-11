Lufthansa'da Kabin Personeli Grevi: 1000 Uçuş İptal Edilecek

Bitcoin Fiyatı Rekor Seviyelere Ulaştı

Bitcoin fiyatı tarihinde ilk kez 71 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Kripto para piyasalarındaki bu artış, büyük finans kuruluşlarının ilgisini çekiyor ve yatırımcıların uzun vadeli olarak kripto para tutma stratejisi benimsediğini gösteriyor. ABD'de Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte, emeklilik tasarruflarında ve emekli maaşlarında kripto para yatırımlarına erişim sağlanması da bu artışı destekliyor. Diğer büyük piyasalardaki kurumlar da kripto para birimlerini giderek daha fazla benimsemekte ve Ethereum fiyatı da yeni bir rekor kırmıştır.