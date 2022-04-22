Lüks mobilyalar online platforma taşındı - Son Dakika
Üye Girişi

Lüks mobilyalar online platforma taşındı

22.04.2022 09:45

Lüks mobilyalar online platforma taşındı Son dönemde fiyat artışlarıyla gündeme gelen mobilya sektöründe dijitalleşme adımları atılıyor.

Lüks mobilyalar online platforma taşındı

İSTANBUL - Son dönemde fiyat artışlarıyla gündeme gelen mobilya sektöründe dijitalleşme adımları atılıyor. Teknolojik bir girişimle oluşturulan online platform üzerinde lüks mobilya siparişi verilmeye başlandı.

Mobilya sektörü hem yurt içi hem de yurt dışına satış yaparak ekonomiye katkıda bulunuyor. 45 lüks mobilya firmasının bir araya gelerek kurduğu e-ticaret platformu Moleron, Türkiye ile birlikte Avrupa'ya da satış yapmayı hedefliyor. Şu an Türkiye'de 67 şehre hizmet verilirken yakın zamanda ise 81 hizmet verme hedefleniyor.

"81 ile yayıldıktan sonra Avrupa'ya yayılmak istiyoruz"

Girişim hakkında açıklamalarda bulunan Moleron Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, "Mayıs ayında Türkiye'de mobilyanın işleyiş şeklinde değiştirmeyi hedefliyoruz. Şu anda 45 firma ile yola devam ediyoruz. Yılsonuna kadar 100 firmaya ulaşmak istiyoruz. Türkiye'deki toplam ciromuz 55 milyon dolar civarında. Biz bunu 100 milyon dolara çıkartmayı hedefliyoruz. Türkiye'de şu anda 67 ilde varız ama 81 ile hitap ediyoruz. 81 ile yayıldıktan sonra Avrupa'ya yayılmak istiyoruz" dedi.

"Türkiye'nin tamamına yayıldıktan sonra Avrupa'ya da hizmet vermek istiyoruz"

Türkiye'deki 45 tane meslektaştan oluşan güçlü bir mobilya platformu kurduklarını aktaran Karabacak, "Bu platformda Türkiye'mizin her noktasına bir tık ile Türkiye'nin istediği şehrine ücretsiz kurulum ve ücretsiz sevkiyat ile sahip olabilecek. İnsanlar internetten almaya cesaret edemediği lüks mobilyaları bu platform ile gönül rahatlığı ile alabilecekler. Burada insanlarımıza internetten beğendiği mobilyaları mağazalarımızda dokunma fırsatı veriyoruz. Böylelikle insanlar daha rahat bir şekilde alabiliyor" şeklinde konuştu.

Avrupa'da yaşayan vatandaşlar içinde projelerinin olduğunu vurgulayan Karabacak, "Ekipler oluşturduk. Bu ekipler araştırma yapıyor. Onlara göre özel ürünler tasarlamak istiyoruz. Çok yakında hem lojistiği hem de kurulumunu kendimiz yapacağız" diye konuştu.

"İnternetten aldığımız mobilyaları yerinde görmeye geldik"

Platformdan alışveriş yapan Gül Aslan, " Eskişehir'den geldim. İş nedeniyle İstanbul'a taşındık. İnternetten aldığımız mobilyaları yerinde görmeye geldik. Platformdan çok memnun kaldım" ifadelerini kullandı.

Lüks mobilyalar online platforma taşındı
Lüks mobilyalar online platforma taşındı
Lüks mobilyalar online platforma taşındı
Lüks mobilyalar online platforma taşındı

YORUMLAR
500
Rusların ele geçirdiği Mariupol'de onlarca toplu mezar tespit etildi: Cesetler çöp kamyonlarıyla taşındı Rusların ele geçirdiği Mariupol'de onlarca toplu mezar tespit etildi: Cesetler çöp kamyonlarıyla taşındı Fenerbahçe'de sahada acılar içinde yerde kalan Szalai, sedyeyle taşındı! Fenerbahçe'de sahada acılar içinde yerde kalan Szalai, sedyeyle taşındı!

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Lüks mobilyalar online platforma taşındı - Son Dakika


Son Dakika
10:18 Süt ve süt ürünlerine zam iddiası: En az yüzde 40 artış olacak
10:09 5 ay önce kafaüstü düşen Bedirhan bebek hayata tutunamadı
10:07 İmamoğlu ilk kez açıkladı: 3 eski bakan fısıltıyla Erdoğan'ı anlattı
10:05 Gülşen, kadın eşitliği için devrede! New York Times Meydanı'ndaki reklam panosunda yer aldı
10:03 Parkta sarmaş dolaş görüntülendiler! Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay'ın keyfi yerinde
09:56 Namaz kılma bahanesiyle camiye girdi, müezzinin mikrofonunu çalıp kaçtı
09:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? İlyas, Esma yardımıyla zindandan kaçtı!
09:49 Küs olduğu dayısıyla tartışan genç, fenalaşıp hayatını kaybetti
09:43 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Her yerde aranan katil Ali mi?
09:38 Yeni Şafak iddia etti: Babacan ve Davutoğlu 6'lı masadan ayrılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 10:24:29. #1.13#
SON DAKİKA: Lüks mobilyalar online platforma taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement