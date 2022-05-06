Bayramda internet kullanımı 5 yılda 5 kat arttı - Son Dakika

Vodafone, Ramazan Bayramı'na ilişkin verileri açıkladı. Buna göre kullanıcılar 4 günde 1 milyar dakika konuştu, 84 milyon SMS attı ve yaklaşık 40 milyon GB mobil internet kullandı. Vodafone'luların toplam mobil internet kullanımı 5 yıl önceki Ramazan Bayramı mobil internet kullanımına göre 5 kat arttı.

Türkiye genelinde 24,2 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone'un Ramazan Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, kullanıcılar arife günü ve bayramı kapsayan toplam 4 günde 1 milyar dakika konuştu, 84 milyon SMS attı ve yaklaşık 40 milyon GB mobil internet kullandı.

İNTERNET KULLANIMI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 20 ARTTI

Vodafone'luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 20, 5 yıl önceki Ramazan Bayramı mobil internet kullanımına göre ise 5 kat arttı. Vodafone'un Yapay Zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi 4 günde toplam 753 bin tekil kullanıcıyla 1 milyonu aşkın sohbet gerçekleştirdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Dijital teknolojiler sayesinde mesafeleri ortadan kaldırarak müşterilerimizin bayram sevincini sevdikleriyle paylaşmasını sağladık. Bayram kutlamalarının dijital kanallar üzerinde yoğunlaştığını gözlemledik. Müşterilerimiz bayram süresince 1 milyar dakika, 84 milyon SMS ve yaklaşık 40 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi. Müşterilerimizin toplam mobil internet kullanımı 5 yıl önceki Ramazan Bayramı mobil internet kullanımına göre 5 kat artarak bir rekora imza attı. Bu vesileyle, herkesin geçmiş bayramını kutluyoruz."

EN YOĞUN TRAFİK İSTANBUL VE ANKARA'DA YAŞANDI

Bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Kocaeli olurken, en çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Konya, Kocaeli, Adana ve Muğla şeklinde sıralandı.

Yurt dışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen kullanıcıların en çok aradığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Mısır, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Türkmenistan, Afganistan ve Belçika olurken, en çok SMS gönderilen ülkeler Kıbrıs, Almanya ve İngiltere oldu. Vodafone Red'liler ise tarifelerindeki ücretsiz yurt dışı arama ayrıcalığı sayesinde bayramda toplam 115 bin dakika ücretsiz görüştü.