Bayramda internet kullanımı 5 yılda 5 kat arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayramda internet kullanımı 5 yılda 5 kat arttı

06.05.2022 12:07
Bayramda internet kullanımı 5 yılda 5 kat arttı

Vodafone, Ramazan Bayramı'na ilişkin verileri açıkladı.

Vodafone, Ramazan Bayramı'na ilişkin verileri açıkladı.  Buna göre kullanıcılar 4 günde 1 milyar dakika konuştu, 84 milyon SMS attı ve yaklaşık 40 milyon GB mobil internet kullandı. Vodafone'luların toplam mobil internet kullanımı 5 yıl önceki Ramazan Bayramı mobil internet kullanımına göre 5 kat arttı.

Türkiye genelinde 24,2 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone'un Ramazan Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, kullanıcılar arife günü ve bayramı kapsayan toplam 4 günde 1 milyar dakika konuştu, 84 milyon SMS attı ve yaklaşık 40 milyon GB mobil internet kullandı.

İNTERNET KULLANIMI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 20 ARTTI

Vodafone'luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 20, 5 yıl önceki Ramazan Bayramı mobil internet kullanımına göre ise 5 kat arttı. Vodafone'un Yapay Zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi 4 günde toplam 753 bin tekil kullanıcıyla 1 milyonu aşkın sohbet gerçekleştirdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Dijital teknolojiler sayesinde mesafeleri ortadan kaldırarak müşterilerimizin bayram sevincini sevdikleriyle paylaşmasını sağladık. Bayram kutlamalarının dijital kanallar üzerinde yoğunlaştığını gözlemledik. Müşterilerimiz bayram süresince 1 milyar dakika, 84 milyon SMS ve yaklaşık 40 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi. Müşterilerimizin toplam mobil internet kullanımı 5 yıl önceki Ramazan Bayramı mobil internet kullanımına göre 5 kat artarak bir rekora imza attı. Bu vesileyle, herkesin geçmiş bayramını kutluyoruz."

EN YOĞUN TRAFİK İSTANBUL VE ANKARA'DA YAŞANDI

Bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Kocaeli olurken, en çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Konya, Kocaeli, Adana ve Muğla şeklinde sıralandı.

Yurt dışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen kullanıcıların en çok aradığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Mısır, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Türkmenistan, Afganistan ve Belçika olurken, en çok SMS gönderilen ülkeler Kıbrıs, Almanya ve İngiltere oldu. Vodafone Red'liler ise tarifelerindeki ücretsiz yurt dışı arama ayrıcalığı sayesinde bayramda toplam 115 bin dakika ücretsiz görüştü.


YORUMLAR
500
Uykulu genç 5. kattan düştü: Ağır yaralı Uykulu genç 5. kattan düştü: Ağır yaralı Bayram tatilini çikolata tadındaki müze ile sonlandırdılar: Bayramda 5 bin ziyaretçi 'Çikolata Müzesi'ni gezdi Bayram tatilini çikolata tadındaki müze ile sonlandırdılar: Bayramda 5 bin ziyaretçi 'Çikolata Müzesi'ni gezdi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bayramda internet kullanımı 5 yılda 5 kat arttı - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:05:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bayramda internet kullanımı 5 yılda 5 kat arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement