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M3 para arzı arttı - Son Dakika

M3 para arzı arttı

11.11.2021 14:41
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 5 Kasım itibarıyla 4 trilyon 409,3 milyar liraya çıktı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 5 Kasım itibarıyla 4 trilyon 409,3 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 5 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 1,30 artışla 4 trilyon 409 milyar 285 milyon 363 bin lira oldu. M3 para arzı, 28 Ekim'de 4 trilyon 352 milyar 845 milyon 650 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 2,56 azalışla 409 milyar 439 milyon 668 bin liraya gerilerken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,45 artarak 950 milyar 855 milyon 869 bin liraya yükseldi.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,80 artışla 1 trilyon 399 milyar 872 milyon 520 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 2,29 yükselerek 1 trilyon 298 milyar 881 milyon 130 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım, Banka, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi M3 para arzı arttı - Son Dakika Ekonomi


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