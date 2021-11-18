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M3 para arzı arttı - Son Dakika

M3 para arzı arttı

18.11.2021 14:52
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 12 Kasım itibarıyla 4 trilyon 497,3 milyar liraya çıktı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 12 Kasım itibarıyla 4 trilyon 497,3 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 12 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 2 artışla 4 trilyon 497 milyar 324 milyon 759 bin lira oldu. M3 para arzı, 5 Kasım'da 4 trilyon 409 milyar 275 milyon 256 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 2,02 artışla 417 milyar 694 milyon 268 bin liraya yükselirken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 3,38 artarak 982 milyar 996 milyon 742 bin liraya yükseldi.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,32 artışla 1 trilyon 404 milyar 400 milyon 684 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 3,07 yükselerek 1 trilyon 338 milyar 814 milyon 179 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi M3 para arzı arttı - Son Dakika Ekonomi


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