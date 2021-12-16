M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 10 Aralık itibarıyla 5 trilyon 378 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 10 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 1,76 artışla 5 trilyon 377 milyar 909 milyon 216 bin lira oldu. M3 para arzı, 3 Aralık'ta 5 trilyon 284 milyar 765 milyon 440 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 0,50 artışla 458 milyar 702 milyon 922 bin liraya yükselirken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 3,68 artarak 1 trilyon 380 milyar 646 milyon 256 bin liraya ulaştı.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,09 yükselerek 1 trilyon 378 milyar 801 milyon 338 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 2,16 artışla 1 trilyon 788 milyar 269 milyon 238 bin lira düzeyinde gerçekleşti.