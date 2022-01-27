M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, 21 Ocak itibarıyla 5 trilyon 305 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 21 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 0,04 düşüşle 5 trilyon 304 milyar 500 milyon 923 bin lira oldu. M3 para arzı, 14 Ocak'ta 5 trilyon 306 milyar 752 milyon 713 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 2,23 artışla 438 milyar 662 milyon 205 bin liraya yükselirken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,36 gerileyerek 1 trilyon 445 milyar 406 milyon 105 bin liraya geriledi.

Vadeli TL mevduatı yüzde 2,41 artarak 1 trilyon 435 milyar 446 milyon 839 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,68 azalışla 1 trilyon 660 milyar 506 milyon 217 bin lira düzeyinde gerçekleşti.