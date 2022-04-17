Kayısıyı don vurdu düğün işleri seneye kaldı - Son Dakika

Kayısıyı don vurdu düğün işleri seneye kaldı

Don hem kayısı üreticilerini hem de evlenmek isteyen çiftleri vurdu

MALATYA - Son dönemler hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Malatya'da yaşanan zirai don, hem kayısı üreticilerini hem de düğün etmeyi düşünen çiftleri vurdu. Kayısı hasadında önemli bir rekolte düşüşü bekleyen üreticiler ise yaşayacakları ekonomik sıkıntı nedeniyle düğün gibi planlarını ise sonraki yıllara erteliyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'daki son günlerde yaşanan don, kaysısı üreticilerine olduğu kadar, bölge ekonomisine de darbe vurması bekleniyor. Bahar nedeniyle açan çiçek ve tomurcukların don nedeniyle zarar görmesi hasat dönemi öncesinde üreticileri karar kara kara düşünüyor. Düşük rekolte nedeniyle ekonomik çıkmaza gireceklerini belirten üreticiler, aylarca süren emeklerin ve masrafların karşılığını bile alamamaktan endişe ediyor. Kayısı üreticilerinin bu yılki hasat dönemi en düşük kayıpla atlatabilmek için, evlendirmeyi düşündürdükleri çocuklarını düğünleri gibi ekonomik planlarını da seneye erteliyor.

"Kayısı don vurdu düğünü erteledik"

Akçadağ ilçesi Şıhlar Mahallesi çiftçilerinden Mustafa Turcan, kayısı tomurcuklarının dondan zarar görmesi nedeniyle meyvesi olmadığından bu yıl oğlunu evlendirmeyi ertelediğini söyledi. Turcan, "Kayısı bahçemizi don vurdu. Bu da demek ki, ürün olmayacak ve planladığımız gelirimiz olmayacağından oğlumun evlenmesini de erteledik. Çünkü, çocuk evlendirmek para demek. Kayısı da yandığına göre paramız olmayacak ve dolayısıyla çocuğun evlenmesini erteledik" dedi.

Çiftçi Nedim Yalçın ise "Kayısı tomurcuklarını hava sıcaklığı gece sıfırın altı olması nedeniyle don vurdu. Bahçeyi geziyoruz şuanda yemek için bile bir tane kayısı yok diyebilirim. Bahçemizde kayısılar için masraf ettik, ilaç attık borcunu ödeyemedik. Kayısıyı don vurdu hayaller söndü" şeklinde konuştu.

Akçadağ ilçesi Aşağı Esenli Mahallesi'nde kayısı üreticisi Ömer Aslan, "Varımız yoğumuz kayısı idi. Kayısıdan dolayı bu yıl umut bağlamıştık. Bankalara kredi borcumuz vardı. Kayısı hasadından sonra kredi borcumu ödeyecektim. Kayısı don vurmasından sonra kara kara düşünüyorum. Kızımın düğünü vardı masraf gerekiyor, şimdi ne yapacağız. Devletimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz bize destek verir inşallah"

Çiftçi Emrah Ede de, "Malatya'mızda gece yarası ısı sıfırın altına inince kayısılarımızı don vurdu. Üreticilere geçmiş olsun temennisinde buluyorum Devletimiz bize destek verir inşallah" dedi.

Kuluncak İlçesi Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Hasan Yıldırım ise ilçedeki kayısı tomurcuklarının dondan etkilendiğini bildirdi. Yıldırım, "Kuluncak ilçemizde 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece hava sıcaklığının yer yer eksi 6-7 derecelere düşmesi sonucu çiçekte olan kayısı tomurcukları zarar gördü. Kayısı tam çiçekte ve henüz çiçek açmamış pembe ve beyaz tomurcuklarda yer yer yüzde 90 ve yüzde 100 oranlarına kayısı ağaçlarımızda don zararı gerçekleşmiştir. 1400 rakım altında tam çiçekte ve beyaz tomurcuk evresinde olan kayısı ağaçlarında yüzde 100'lere varan hasar varken, 1400 rakım üzerindeki kayısı bahçelerimizde yüzde 10' lara varan hasar mevcuttur. Bu don hasarından şu sonucu çıkarıyoruz ki, stratejik bir öneme sahip ilimiz ve milli ekonomimize ciddi katkısı plan bu nadide ürünümüz 1400 rakımın üzerinde olan yerlerde hasat edilebilecektir. Tabi ki bundan sonra başka ciddi bir afetle karşılaşmaz isek. Bu don afeti sonucunda tek ve en önemli gelir kaynağı olan çiftçilerimiz ekonomik olarak ciddi anlamda sıkıntıya düşmüştür. Malatya ilimizin kayısı yetiştiren alanlar afet programına alınmalı. Çiftçilerimizin borç ertelemesi de dahil olmak üzere sıfır faizli kredilerle ve nakdi yardımlarla mağduriyetleri devletimiz tarafından giderilmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.