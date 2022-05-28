Malatya'da kooperatifleşerek çilek yetiştiren kadınların hedefi yurt dışına açılmak

Malatya'nın Kale ilçesinde 2 yıl önce kooperatif kurarak çilek yetiştirmeye başlayan kadınlar, çilek tozu ve reçeli yaparak yurt dışına pazarlamayı amaçlıyor.

3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hatice Kübra Bölükbaşıoğlu, AA muhabirine, Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları öğretmenliği yaparken öğrencileriyle aile ekonomisine nasıl katkıda bulunabileceklerini istişare ettiklerini ve çilek yetiştirmeye karar verdiklerini söyledi.

2 yıl önce kooperatif kurduklarını ve 5 dekarlık alanda çilek üretimine başladıklarını anlatan Bölükbaşıoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı ve Kale Belediyesine proje sunduklarını, aldıkları desteklerle üretim alanını 25 dekara yükselttiklerini dile getirdi.

Yılda yaklaşık 2,5 ton çilek yetiştirdiklerini belirten Bölükbaşıoğlu, "Şu an çileği yaş satıyoruz ama istiyoruz ki kurutmasını, çilek tozunu ve şoklanmış ürünleri önce Türkiye'ye daha sonra da yurt dışına gönderelim. Çilek reçeli için tesis kurmaya ve üretim izni almaya çalışıyoruz. Gençlerimizin ve evdeki kadınlarımızın para kazanmasını istiyoruz. 7 kişiyle yola çıktık, 30 kişiyi geçici işçi olarak istihdam eder hale geldik." dedi.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'na proje sunduklarını ifade eden Bölükbaşıoğlu, "Topladığımız çilekleri ünitelere götürüp yıkama kazanlarında yıkayacağız. El değmeden, hijyenik, organik ve vakumlanmış bir şekilde halkımıza reçel sunmak için bir tesis kurmak istiyoruz. Şu anda projemiz Bakanlıkta değerlendiriliyor. Yerimizi hazırladık." diye konuştu.

İhracat için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bölükbaşıoğlu, ürünü şoklamak ve saklamak için depo kuracaklarını söyledi.

Bölükbaşıoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün kendilerine tahsis ettiği 6 dekarlık alanın bir dekarında sera kurduklarını belirterek, "Hem kurutup, hem şoklayıp, saklayıp yurt dışına ihraç edebileceğimiz bir duruma gelmek istiyoruz. Serada kışın da çilek üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kadınlara 50 dönüm yer tahsis edilecek

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol da ana geçim kaynağı kayısı olan Kale çiftçileri için ilkbahar geç donu gibi iklim kaynaklı riskleri en aza indirmek amacıyla arayışlara girildiğini ve 12 yıl önce ilçede tarımsal çeşitliliğin çilekle artırılmasının planlandığını söyledi.

Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki ilçede 17 bin dekarı aşkın alanda üretilen kayısının yanına çileği de eklemek üzere yürütülen çalışmalar neticesinde 5 dekarlık alanda başlayan üretimin 91 dekara ulaştığını anlatan Doğruyol, "Kale çileği, tadı, lezzeti, aromasıyla önde gelen bir çilek çeşidi. Kale'de çilek hasadı mayıs ayında başlayıp ekim ayı sonuna kadar devam ediyor. Burada genelde yediveren çeşitlerini tercih ediyoruz. Hasat ettiğimiz çilekleri pazarlamada bir sorun yaşamıyoruz. Malatya-Elazığ kara yolunda olsun, tezgahlarda olsun, Malatya'da olsun üreticilerimiz, kadın kooperatifimiz bunları uygun bir fiyata pazarlayabiliyor." diye konuştu.

3 K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin Fırat Kalkınma Ajansı ve Kale Belediyesine proje sunduğunu, kendilerinin de 1 milyon 79 bin 950 liralık projede iştirakçi olarak yer aldıklarını dile getiren Doğruyol, proje kapsamında kooperatife 50 dönümlük bir çilek bahçesi tahsis edileceğini belirtti. Doğruyol, bu alanın 25 dönümünün tahsis edildiğini kalanının da örtü altı üretim için kooperatife verileceğini kaydetti.