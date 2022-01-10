Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı en yüksek 123,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|123,75
|123,80
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|79,00
|90,00
|Kuru kayısı
|Kg
|85,60
|85,60
|Gün kurusu ıskartası
|Kg
|20,00
|20,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|22,50
|22,50
|Dut kurusu
|Kg
|30,67
|35,00
Kaynak: AA
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