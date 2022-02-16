Malatya Ticaret Borsası'nda, kuru kayısının kilogramı 85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|85,00
|85,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|80,00
|80,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|69,54
|69,54
|İslimli kabuk kurusu kayısı
|Kg
|48,00
|48,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|60,00
|60,00
|Dut kurusu
|Kg
|30,00
|31,67
|Elma kurusu
|Kg
|32,00
|32,00
Kaynak: AA
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