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Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası

16.02.2022 14:32
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda, kuru kayısının kilogramı 85 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda, kuru kayısının kilogramı 85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg85,0085,00
Organik kuru kayısıKg80,0080,00
Gün kurusu kayısıKg69,5469,54
İslimli kabuk kurusu kayısıKg48,0048,00
Kayısı çekirdeği iç tatlıKg60,0060,00
Dut kurusuKg30,0031,67
Elma kurusuKg32,0032,00

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Malatya Ticaret Borsası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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