OSB Lojistik Merkezi'nden 11 bin 501'inci yük treni törenle uğurlandı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Lojistik Merkezi'nden hareket eden 11 bin 501'inci yük treni, törenle uğurlandı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük, lojistik merkezde düzenlenen törende, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin alın terini, emeğini en sağlıklı ve ekonomik olarak ulaştırmaktan büyük bir onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Dünyada ticaret ve ulaşım hacminin her geçen yıl hızla arttığını ve bu talebe yanıt vermek için alternatif yeni ulaşım yolları arandığını belirten Pezük, Kovid-19 sürecinde küresel ticarette ortaya çıkan sorunların demir yollarının önemini arttırdığını vurguladı.

Pezük, son dönemde demir yollarına büyük yatırımlar yapıldığını, demir yolu ana omurga olmak üzere ulaşım sistemlerinin birbirini bütünleyen bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığını belirtti.

Yatırım bütçesinden demir yollarına ayrılan payın yüzde 48'e yükseldiğine işaret eden Pezük, şunları kaydetti:

"2024 yılında ise bu oranın yüzde 63,4 gibi yüksek orana ulaştırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda yüksek hızlı ve hızlı demir yolu hatlarının inşa edilmesi, mevcut sistemin yenilenmesi ve modernizasyonu, demir yolu tren işletmeciliğinin özel sektöre açılması, yerli ve milli demir yolu sanayisinin geliştirilmesi, lojistik merkezlerin inşa edilmesi gibi onlarca proje ile demir yolunun ulaşım sistemlerinin ana omurgası olması hedeflenmektedir. Türkiye'de taşımaların yüzde 19,4'ü demir yolu bağlantılı limanlar üzerinden yapılmaktadır. 2021 yılında buralardan 6,4 milyon ton yük taşındı. Ülkemizdeki OSB'lerin 12 adedinde demir yolu bağlantısı mevcuttur. OSB'lerden 2021 yılında toplam taşımalarımızın yüzde 10,2'sine karşılık gelen 3,4 milyon ton yük taşındı."

Ülkedeki lojistik merkez sayısının 25'e ulaşacağını bildiren Pezük, toplam taşımaların yüzde 13,3'ünün buralardan gerçekleştirildiğini, devam eden süreçte blok tren işletmeciliğini artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi ile örnek bir iş birliği yaptıklarını dile getiren Pezük, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın katılımıyla açılışı yapılan, buradaki Türkiye'nin ilk özel lojistik merkezi 2010 yılından bu yana sanayicilerimize hizmet veriyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi, öncü lojistik başarısı ile demiryolu şebekesinde rol modeli olarak gösterilmektedir. Bugüne kadar işletilen 11 bin 500 yük tren seferiyle 4 milyon 600 bin ton yük taşınması bu başarılı organizasyonun en somut örneğidir." ifadelerini kullandı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek de 224 tesiste 60 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

14 ülkeden 39 yabancı yatırımcıya ev sahipliği yaptıkları bilgisini veren Türek, "Dünyaca tercih edilen, uluslararası bir organize sanayi bölgesiyiz. 2021 yılında 9 milyar 600 milyon dolar dış ticaret hacmine ulaşan bölgemiz, katma değerli ürünler üreterek 1 milyar 400 milyon dolar dış ticaret fazlası sağlamıştır. Yüzde 100 Manisa Organize Sanayi Bölgesi iştiraki olarak 306 bin metrekare alanda kurulan lojistik merkez, 9,7 kilometre demir yolu iltisak hattı ile önemli bir avantaja sahip. Lojistik merkezimizin kuruluşundan bugüne kadar gerçekleşen tren sefer sayımız toplam 11 bin 500'e ulaşmış, çevre limanları ile bölgemiz arasında 388 bin konteynerin demir yolu taşımaları güvenli bir şekilde tamamlanmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Pezük ve Türek, hareket memuru diskini kaldırarak 11 bin 501'inci yük trenine hareket emrini verdi.