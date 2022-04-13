Mantar Yetiştirme Kursu, Tarsuslulara yeni iş kapısı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mantar Yetiştirme Kursu, Tarsuslulara yeni iş kapısı oldu

13.04.2022 12:34
Mantar Yetiştirme Kursu, Tarsuslulara yeni iş kapısı oldu

MERSİN (İHA) – Tarsuslular, Tarsus Belediyesinin ücretsiz Mantar Yetiştirme Kursu ile yeni iş imkanlarına kavuşarak, istihdam sağlamaya başladı.

MERSİN (İHA) – Tarsuslular, Tarsus Belediyesinin ücretsiz Mantar Yetiştirme Kursu ile yeni iş imkanlarına kavuşarak, istihdam sağlamaya başladı. Kursta eğitim aldıktan sonra üç kursiyerle birlikte ortak tesis kuran Tahsin Er, 27 kişiye de istihdam sağladı.

Tarsus halkının refahını arttırma adına çalışmalar yürüten Tarsus Belediyesi, ücretsiz kurslarla vatandaşları meslek ve iş sahibi yaparak istihdama da katkı sağlıyor. Tarsus Belediyesi, tarım ile uğraşan ailelere ekonomik yönden katkı sağlamak, yeni istihdam yolları açmak ve mevcut tarımsal ürünlere alternatif oluşturmak amacıyla Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde bünyesinde açtığı mantar yetiştirme kurslarında istihdam imkanı sağlamaya devam ediyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birçok kişiye kendi işini kurmada yardımcı olan Mantar Yetiştirme Kursunda, yetiştirme tekniklerini uygulamalı bir şekilde öğrenen kursiyerler, kurs sonrası ek gelir kaynağı elde ediyor. Kursiyerler, diğer tarımsal ürünlerin aksine toprağa, tarlaya ihtiyaç duymadan daha kolay şartlarda ve az bir masrafla üretimi yapılan mantarın yetiştirilme tekniklerini Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde mantar yetiştirme eğitmeni Sibel Güvençli'den detaylı öğrenme imkanı buluyor.

Kendi tesisini kurdu, 27 kişiye istihdam sağladı

Tarsus Belediyesinde aldığı kurs sonrası kendi mantar üretim tesisini kuran kursiyer Tahsin Er, büyük bir başarı hikayesine imza atarak, 27 kişiye daha istihdam sağladı. Küçük bir alanda mantar yetiştirmeye başlayan ve ardından Tarsus Belediyesinin mantar yetiştirme kursuna katılan Er, üç kursiyer ile ortak bir tesis kurarak, Tarsus'ta kadınlara da ayrı bir ek gelir kaynağı sağladı. Er, kurduğu tesiste, mantarların kurulum aşamasından kompost üretimine, satış ve pazarlamasından danışmanlık hizmetine kadar büyük bir kitleye hitap ediyor.

"Belediyemiz bize, biz de diğer vatandaşlara iş kapısı olduk"

Tahsin Er, gelir elde etme imkanı sağladığı için Tarsus Belediyesine teşekkür ederek, "Öncelikle Tarsus Belediyesinin bünyesinde açmış olduğu mantar yetiştirme kursunda Sibel Güvençli hocamızdan tüm bilgileri uygulamalı olarak öğrendik. Ardından edinilen bilgiler sonrası küçük bir alanda mantar yetiştirmeye başlayarak kısa bir döngüde para kazanmaya başladık. İşler ilerledikçe kursta birlikte eğitim aldığımız diğer kursiyerlerle de ortak olarak, alanı büyütüp mantar yetiştirme tesisi kurduk. Şu an ülkede bu ihtiyacın yüzde 20'ni karşılıyoruz. Belediyemiz bize, biz de diğer vatandaşlara iş kapısı olduk. Mahallemizde bulunan diğer kadınlara da ek gelir kaynağı sağladık. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a bizlere bu imkanı sağladığı için teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. - MERSİN

Mantar Yetiştirme Kursu, Tarsuslulara yeni iş kapısı oldu
Mantar Yetiştirme Kursu, Tarsuslulara yeni iş kapısı oldu
Mantar Yetiştirme Kursu, Tarsuslulara yeni iş kapısı oldu
Mantar Yetiştirme Kursu, Tarsuslulara yeni iş kapısı oldu
Mantar Yetiştirme Kursu, Tarsuslulara yeni iş kapısı oldu
Mantar Yetiştirme Kursu, Tarsuslulara yeni iş kapısı oldu

YORUMLAR
500

Tarsus Belediyesi, İstihdam, Tarsus, Mantar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mantar Yetiştirme Kursu, Tarsuslulara yeni iş kapısı oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:00 Eski takımı Terim'in Rumen prensi Morutan'ı dert etti! Antrenmana kadar gelip sorunu öğrenecekler
12:43 Bakan Soylu, HDP'li vekili Kılıçdaroğlu'na sordu: Protesto sırasında tekerlekli sandalyesinden düşmüştü
12:30 Akşener, parmağından çıkardığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulundu! Salondan alkış sesleri yükseldi
12:21 Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için önce kendini, daha sonra polis memurunu yaraladı
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'na yüklendi: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
12:01 Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüştü
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 13:07:59. #1.13#
SON DAKİKA: Mantar Yetiştirme Kursu, Tarsuslulara yeni iş kapısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement