Mardin'de bayramda hasat sezonu - Son Dakika
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Ekonomi

Mardin'de bayramda hasat sezonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir milyon dekarlık alanda Haziran ayının başında başlayan hasat sezonu bayramda da devam etti. Haziran ayının sonunda bitecek olan hasat drone ile görüntülendi. Kızıltepe ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar, bir milyon dekarlık alanda arpa ve buğday ekerek geçimini sağlıyor. Hasat çalışmaları bayramda da devam etti ve Kızıltepe Ovası'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

16.06.2024 10:11
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Mardin'de bayramda hasat böyle görüntülendi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir milyon dekarlık alanda Haziran ayının başında başlayan hasat sezonu bayramda da devam etti. Haziran ayının sonunda bitecek olan hasat drone ile görüntülendi.

Kızıltepe ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar, bir milyon dekarlık alanda arpa ve buğday ekerek geçimini sağlıyor.

Haziran ayının ilk haftasında başlayıp ay sonuna kadar devam eden hasat çalışmaları bayramda da devam etti. Kızıltepe'ye bağlı kırsal Otluk Mahallesinde devam eden hasat çalışması drone ile görüntülendi.

Sarıya boyanan Kızıltepe Ovası'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mardin'de bayramda hasat sezonu - Son Dakika

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