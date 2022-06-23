Dicle Elektrik'ten Mardin'de elektrik borcunu ödememekte ısrar eden çiftçilere haciz uyarısı - Son Dakika
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Dicle Elektrik'ten Mardin'de elektrik borcunu ödememekte ısrar eden çiftçilere haciz uyarısı

23.06.2022 09:25
Dicle Elektrik'ten Mardin'de elektrik borcunu ödememekte ısrar eden çiftçilere haciz uyarısı

Dicle Elektrik tarafından Mardin'de tarımsal sulama amacıyla kullandığı elektriğin faturasını uzun yıllardır ödemeyen toprak sahiplerine karşı haciz işlemleri başlatıldı.

Dicle Elektrik tarafından Mardin'de tarımsal sulama amacıyla kullandığı elektriğin faturasını uzun yıllardır ödemeyen toprak sahiplerine karşı haciz işlemleri başlatıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik Mardin'de geniş arazilerde tarımsal sulama amacıyla elektrik kullandığı halde uzun yıllardır elektrik borcunu ödemediği belirlenen büyük toprak sahiplerine karşı harekete geçti. Borçlu çiftçilere yapılan diyalog ve borç yapılandırması çağrısı sonuç vermeyince dağıtım şirketi tarafından haciz yoluna gidildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Halil Homan, Mardin'de çok geniş arazilere sahip olan büyük ailelerin yıllara yayılmış elektrik borçlarının tahsili için yaptıkları görüşmeler sonrasında geri dönüş oranının düşük kaldığını kaydetti.

Öncelikle diyalog yoluyla borcun yapılandırma dahil farklı çözüm önerileriyle tahsiline çalıştıklarını ifade eden Homan, "Yaptığımız çağrı ve görüşmelere yanıt verenlerin oranı yüzde 5-10 civarında kaldı. Şirket olarak bir yandan yasal hakkımızı kullanıp borç takibini yaparken, diğer yandan sorunu diyalog yoluyla çözmek için görüşmeleri de yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Homan, kullandığı elektriğin borcunu ödememekte ısrar eden tarımsal sulama aboneleriyle ilgili haciz yoluna gitmekten çekinmeyeceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Mardin, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik'ten Mardin'de elektrik borcunu ödememekte ısrar eden çiftçilere haciz uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dicle Elektrik'ten Mardin'de elektrik borcunu ödememekte ısrar eden çiftçilere haciz uyarısı - Son Dakika
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