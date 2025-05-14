Mardin\'de İlk Buğday Hasadı Yapıldı

MARDİN'de ekilen buğdayın ilk hasadı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Kızıltepe Ovası'nda yapıldı. 100 dönüm arazide 6 ton verim elde edilen ilk mahsulün kilosu 17 liradan satıldı.

Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı 3 milyon dönümlük verimli araziye sahip Mardin'de, sezonun ilk buğday hasadı Kızıltepe Ovası'nda gerçekleştirildi. Hasattan elde edilen buğday, kamyonlara yüklenip, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne götürülmeye başlandı. Burada tüccarlara satılan ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde ilk hasadı yapılan buğday, Hububat Ticaret Merkezi'nde kilosu 17 liradan satışa sunuldu. İlk hasadı yapan Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi'nden çiftçi Mehmet Can Atasever tarafından üretilen yeni mahsul buğday, zahireci Musa İliş tarafından satın alındı.

'CİDDİ BİR KURAKLIK YAŞADIK'

Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, 100 dönümde yaklaşık 6 ton verim elde edildiğini belirterek, "Geçen hafta sezonun ilk arpa hasadı yapılmıştı. Şimdi de ilk buğday hasadı, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Konuk köyünde yapıldı. Bu köyümüz Kızıltepe'ye yakın. Bu sene Mardin bölgesinde son 30-40 yılın en az yağmuru yağdı. Ciddi bir kuraklık yaşadık, bu da verime yansıdı. Kuru alanlarda maalesef geçen yıllara göre verim çok düşük. Geçen sene aynı arazide 40 ton verim elde edilmiş, fakat bugün sadece 6 ton verim elde edilmiş. Fakat Kızıltepe Ovası'nda arazilerin yüzde 80'ine yakın sulu arazilerdir. Geriye kalan yüzde 20'si kurudur. Sulu alanlardan umutluyuz. Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'ydü. Dünya Çiftçiler Günü olması hasebiyle çiftçimize 17 bin lira yazdı. Genç zahirecimiz Musa İliş kardeşimizi tebrik ediyoruz. Sezonumuzun çiftçilerimize, esnafımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Ardından bereket gelsin inşallah" dedi.