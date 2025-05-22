Marmarabirlik 190 Milyon TL Ödeyecek

Marmarabirlik, 2024/2025 ürün alım kampanyasında kooperatifçilik desteği adına sağladığı yüzde 5'lik fiyat farkları ve kalan tüm alacakları kapsayan 190 milyon TL'yi 30 Mayıs Cuma günü ödeyeceğini açıkladı.

Marmarabirlik, yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilk Yönetim Kurulu Toplantısını geçtiğimiz gün gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada beklenen haberi veren Marmarabirlik Yönetimi, 2024/25 ürün alım kampanyasına ait yüzde 5 oranındaki fiyat farklarının ve kalan tüm alacakları kapsayan 190 milyon TL'nin 30 Mayıs Cuma günü üretici ortakların hesabında olacağı bilgisini paylaştı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız toplantı sonrası, üreticinin Marmarabirlik ile ilgili gerçeği yansıtmayan manipülatif söylemlere itibar etmemesi gerektiğinin önemle altını çizdi. Başkan Yıldız, "Değerli üretici ortaklarımız asla endişe içinde olmamalıdır. Marmarabirlik bundan sonra söz verdiği her konunun arkasında olacaktır. Bizler Marmarabirlik'in yeni Yönetim Kurulu olarak tamamen üretici ortaklarımızın ve Birliğimizin menfaatlerine odaklandık. Suni gündemlerle meşgul olmuyoruz. Marmarabirlik markası bizim için kişilerin üzerindedir, kişisel konuları içeren diyolaglara sahne olamaz. Marmarabirlik kimliğine olumsuz etkisi olan hiç bir yaklaşıma izin vermeyecek ve lüzum görülen durumlarda hukuki olarak sürecin takipçisi olacağız " ifadelerini kullandı.

Yeni nesil hedeflerimizi yakında kamuoyu ile paylaşacağız

Başkan Yıldız, merkezinde üretici ortakların ve ürünlerin bulunduğu inovatif projeler üzerinde çalıştıkları bir süreçte olduklarını söyleyerek, "Çok yakın zamanda Marmarabirlik'in kısa-orta-uzun vadeli hedef ve aksiyon planlarının bulunduğu yol haritasını kamuoyu ile paylaşıyor olacağız. Katmadeğeri yüksek ürünleri üretmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ve ihracat hamlelerimizle yeni yatırımlar planlıyoruz. Marmarabirlik olarak tüm ekibimiz ve yeni yönetim mantalitemiz ile yukarı yönlü ivmeyi arttırmış bulunuyoruz" dedi. - BURSA