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Marmaris'te turizm sezonu 1 Nisan'da başlıyor - Son Dakika

Marmaris'te turizm sezonu 1 Nisan'da başlıyor

21.01.2022 15:04

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede turizm sezonunun 1 Nisan itibarıyla başlayacağını belirterek, işletmelerin bütün hazırlıklarını bu tarihe kadar tamamlaması gerektiğini, belediye olarak kendilerinin altyapı çalışmalarını bitireceklerini söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede turizm sezonunun 1 Nisan itibarıyla başlayacağını belirterek, işletmelerin bütün hazırlıklarını bu tarihe kadar tamamlaması gerektiğini, belediye olarak kendilerinin altyapı çalışmalarını bitireceklerini söyledi.

Oktay, makam odasında düzenlediği basın toplantısında, ilçenin ana geçim kaynağının turizm olduğunu ve Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 yıldır çok zor günler geçirdiklerini dile getirdi.

Marmaris'in turizmde ana pazarının İngiltere olduğunu ifade eden Oktay, "İngiltere'den olumlu haberler geldi. Sezonumuz 1 Nisan'da İngiltere'den uçuşlarla başlıyor. 1 Nisan-1 Kasım tarihlerinde İngiltere- Dalaman programlanan toplam uçak koltuk sayısı 1 milyon 250 binlerde. Bu bugüne kadarki en yüksek rakam. Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerle birlikte Dalaman havalimanına konulan hedef 1 milyon 800 bin civarında. Bugüne kadarki en yüksek rakam. Güzel bir sezon bizleri bekliyor." dedi.

Oktay, ilçedeki tüm işletmelere yazı gönderdiklerini belirterek, "1 Nisan'a kadar tüm hazırlıklarını tamamlasınlar. Misafirlerimiz, yaşayan, her yeri cıvıl cıvıl bir kent görsün. Tüm çalışmalarını en geç 1 Nisan'a kadar tamamlamalarını rica ediyorum. Bizler de belediye olarak diğer kurumlarla birlikte ana merkezlerde bütün hazırlıklarımızı, altyapımızı tamamlamış olacağız. Çok zor günler geçirdik ancak bunun bir şekilde üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

"Olağanüstü bir yağış aldık"

Derelerin yaz sonunda temizlendiğini söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

"Olağanüstü bir yağış aldık. 9-13 Ocak tarihlerinde Marmaris'e bir yılda toplam yağan yağıştan daha fazlası yağdı. İstediğiniz önlemi alın ormanları yanmış bir kente bu kadar da yağınca su baskınları kaçınılmaz oldu. Biz 200 kamyon çamur topladık caddelerden. Yaşanılan felaketlerden kaynaklı sorunlar yaşadık. Derelerle ilgili sorumluluğumuz olmadığı halde imkanlarımız ölçüsünde destek verdik."

Oktay, bir soru üzerine, Beldibi Mahallesi'nde zabıtaya kızıp kendisini ateşe veren vatandaşın ailesiyle görüştüklerini söyledi. Oktay, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu, adli ve idari sürecin sürdüğünü ve takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Söğüt Mahallesi muhtarlık binasının boşaltılmasıyla ilgili soruya karşılık da Oktay, muhtarlık binasının sadece odasının değiştiğini, muhtarlık hizmetlerini engelleyecek bir durum olmadığını belirtti.

Oktay, İçmeler Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldan fazla süredir tamamlanamayan ve inşaatına yeniden başlanan turizm tesisine ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Anılan inşaatta 1987 yılından sonra herhangi bir emsal artışı olmamıştır. Maliklerince de düzenli olarak yenileme ruhsatı düzenlenmiş, en son olarak da 2018 tarihinde Marmaris Belediyesince yenileme ruhsatı düzenlenmiştir. Bahse konu inşaatla ilgili başlatılan hukuki süreçler Belediye Başkanlığımızca takip edilmekte olup, yargı kararlarına göre de gerekli işlemler tesis edilecektir. Doğaya saygı ilkesinden ödün vermeyerek, daha güzel bir Marmaris için yaptığımız çalışmalar bazı kesimler tarafından göremezden gelinip, çevreye zarar verecek olan bir çalışmaya onay vermişiz gibi yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Marmaris Belediyesi olarak doğamıza ve doğada yaşayan canlılarımıza zarar verecek tüm çalışmaların karşısındayız. Belediyemizi yıpratmaya yönelik bu algı yönetimine ilçe yaşayanlarımızın itibar etmeyeceğinin bilincindeyiz."

Marmaris'te turizm sezonu 1 Nisan'da başlıyor
Marmaris'te turizm sezonu 1 Nisan'da başlıyor
Marmaris'te turizm sezonu 1 Nisan'da başlıyor

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Mehmet Oktay, Marmaris, Turizm, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Marmaris'te turizm sezonu 1 Nisan'da başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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